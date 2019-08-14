快訊／新北首例登革熱接觸者有8人 侯友宜啟動應變會議全力滅蚊

▲新北市中和爆發本土登革熱病例。示意圖非當事人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者袁茵／新北報導

新北市府於8月14日接獲通知，本市驗出一名登革熱確診病例，為中和區秀景里40歲男性。經調查該民眾於8月6日出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀就醫，第三次就醫後因登革熱快篩陽性於8月12日通報。由於該民眾於潛伏期間無國外旅遊史，研判可能於住家或活動地周圍感染，感染源刻正釐清中。已掌握接觸者共8人，其中1人曾於8月5日出現發燒，已採檢送驗。

疾管署官員表示，個案平時活動地點在中和區住家、台北市文山區，以及上班地點新北市汐止區，感染源待進一步調查釐清。接獲通知後，新北市長侯友宜立即指示召開跨局處應變會議，依照中央及本府蚊媒傳染病防治工作指引啟動因應作為，並要求各機關及區公所動員加強全區環境孳清。

新北市府迄今已完成個案疫情調查及周遭環境孳清，及針對該棟住戶及個案主要活動地戶外半徑200公尺進行化學防治噴消與孳清作業，並於8月14日召開跨局處應變會議，規劃應變作為包括：針對個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫調及健康監測、針對個案活動範圍執行區塊噴消與環境孳清、與醫師公會合作提醒醫師提高警覺、中和及汐止區公所動員加強全區環境孳清、各局處督導業管場所加強環境孳清及民眾衛教宣導，並密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

衛生局長陳潤秋籲請中和及汐止區所有醫療院所提高警覺，並踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、關節痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

另近期為颱風好發季節，雨後環境中容易產生積水容器，適合病媒蚊生長，陳潤秋強調，清除孳生源仍是防治登革熱根本之道，提醒民眾於每周六「市民清潔日」依「巡、倒、清、刷」口訣巡查居家環境，主動清除居家內外積水容器，在外活動時應做好穿著淺色長袖長褲、裸露處塗抹經衛福部許可含DEET(敵避)之防蚊液等個人防蚊措施，才能有效防止感染登革熱。相關訊息請至衛生局網站「登革熱專區」查詢，或撥打防疫專線(02)22586923，將有專人為您服務。