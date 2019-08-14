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美國延後加徵關稅「防止經濟衰退」　美商會：為了2020大選

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▲▼中美貿易戰。（圖／路透）

▲美國延後對中國電子產品加徵關稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國商會主席唐納休（Tom Donohue）13日接受媒體訪問時指出，美國總統川普（）將原定在9月生效的新關稅將延後到12月的主因是，避免在2020年總統大選期間，出現經濟衰退的狀況，「沒有任何政黨願意在這種狀況下選舉。」

唐納休接受CNBC專訪時指出，這次延後加徵關稅，主要原因是美中貿易談判出現問題所致，而不是所謂「為了美國企業充分時間」所做的調整。唐納休表示，川普政府的習慣作法是，先設定一個非常艱困、看似不可能的目標，再依照民眾的反映去做調整，更重要的是，他們會隨時觀察市場跟政治圈的運作狀況，「這次延期最大的目的就是防止經濟衰退，畢竟沒有政黨會想在經濟衰退時參與競選。」

美國貿易代表署13日宣布，將延後到12月15日才對中國電子產品加徵關稅。川普對此表示，中美之間的協商「非常有成效」，這麼做是考慮到即將到來的聖誕假期採購季，為了不影響到美國消費者才延後加徵關稅。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國副總理劉鶴，也預計在9月初會面，繼續貿易談判。

美國商會（American chamber of commerce）一向不看好中美貿易戰，去年唐納休就曾發表聲明，商會明確反對使用關稅作為解決中美貿易問題的途徑，加徵關稅的成本直接給美國消費者、製造商、農民和牧場主造成了負擔。美國商會上個月的報告也指，有40%的美國企業試圖轉移生產地，其中25%欲移往東南亞，只有不到6%有意願回美。

►►美延後對陸加關稅「怕影響聖誕採購」　川普仍讚：協商很有效

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關鍵字：美中貿易戰,中美貿易戰,關稅,2020,北美要聞

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