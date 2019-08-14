美延後對陸加關稅「怕影響聖誕採購」　川普仍讚：協商很有效

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國貿易代表署13日宣布，將延後到12月15日才對中國電子產品加徵關稅，川普表示，這表示中美之間的協商「非常有成效」。川普也提到，考慮到即將到來的聖誕假期採購季，為了不影響到美國消費者才延後加徵關稅。

川普提到，美國會延期是考慮到接下來的聖誕節採買季，不希望加徵關稅的措施影響到美國的消費者，「事實上目前還未有影響，唯一改變的是，我們已經向中國收回將近600億元了」。他還表示，美國與中國之間的協商談得很好，「相當具有成效」。



川普提到，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國副總理劉鶴在今日凌晨通過電話，並計畫兩周內再次通話，雙方代表也預計在9月初會面，繼續貿易談判。

不過，美國仍然會在9月1日對部分中國商品加徵10%關稅，延後加徵關稅的商品包含手機、筆電、玩具、部分衣服與鞋子等等。此消息一出，美股三大指數都大上漲，道瓊工業指數一度上漲破400點，最後收盤時漲了372.54，收報26279.91點。

新華社報導，劉鶴在13日晚間與萊特海澤、美財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，中國商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、中國國家發改委副主任寧吉喆等人也參加通話。