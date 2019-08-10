南投仁愛五里坡路段坍方　往返清境中斷…預計晚間8點前搶通

▲南投縣仁愛鄉台14甲5.4公里五里坡路段10日傍晚5點發生坍方，雙向交通中斷，預計晚間8時前搶通。（圖／公務總局埔里工務段提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉台14甲線5.4公里五里坡路段，10日傍晚5時許發生土石坍方、樹木倒塌，導致交通道路中斷，公路總局埔里工務段目前已調派機具進行搶修，預計晚間8時前搶通；另仁愛鄉翠巒部落力行產業道路14.5公里處因雨嚴重坍方逾30公尺，道路阻断，仁爱鄕公所動員機具搶修，並警方已架起封鎖線，呼籲用路人繞道。

台14甲線5.4公里處五里坡路段，為往返清境農場、合歡山與霧社的唯一道路，受利奇馬颱風外圍環流影響，9日晚間起至10日白天雨勢不斷，10日傍晚5時許發生坍方，土石挾帶樹木將路面完全阻斷，幸無人車傷亡，但目前雙向交通中斷，埔里工務段已出動大型機具搶通，預估晚間8時前搶通。

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另外，仁愛鄉翠巒部落對外重要道路鄉道投89線力行產業道路，由於5、6月間，受梅雨季多次強降雨重創，有多處路段受損，最近才陸續進行修復，路況尚未復原，但同樣受利奇馬颱風離去後，外圍環流挾帶猛烈雨勢，又傳災情。

▲南投縣仁愛鄉鄉道投89線力行產業道路翠巒路段土石流，土石與黃濁泥流覆蓋路面，雙向交通中斷。（圖／民眾提供）

14.5公里至16.8公里翠巒至力行路段，有4處發生坍方、土石流等情形，而16.5公里路段路基更完全流失逾30公尺，雙向交通完全中斷，目前由仁愛鄉公所調派機具搶修中，警方也已架起封鎖線，並提醒民眾車輛必須改道台14甲線翠峰經慈峰產業道路。

▲仁愛分局翠巒派出所緊急封閉道路架起封鎖線，禁止人車進入，以策安全。