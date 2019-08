16歲少女按摩師變性奴　富商「浴室玩具等著洗」…管家送iPod安撫

▲手頭闊綽的艾普斯坦在多個地點都有房產。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)10日於監獄輕生,他被控仲介未成年少女性交易案。曾替他工作的男管家羅德里格斯(Alfredo Rodriguez)2006年就說過,每當少女替艾普斯坦按摩完後,他便會走進房間清理性玩具,接著藏進櫃子。也有聲稱是受害者的女子表示,自己與富商接觸過成為性奴,不斷取悅他人。

《紐約時報》報導,上訴法院日前公開約2000頁的資料,使得外界更能理解艾普斯坦長期涉嫌性交易的內幕。自稱為受害者的女子裘福利(Virginia Giuffre)提供最詳細的描述,她表示艾普斯坦強迫她成為性奴。

在一份宣誓證詞中,裘福利說明,她2000年夏天首次遇見艾普斯坦的夥伴麥斯威爾(Ghislaine Maxwell),當時她才16歲,在佛州海湖莊園SPA中心擔任員工,她的父親則是那邊的一名維修工人。

裘福利原本坐在更衣室外面,閱讀有關按摩手法的書籍;此時麥斯威爾走過來搭話,她說她知道有人在找尋可以到處旅行的按摩師。裘福利引述對方話語指出,「如果這人賞識你,你知道,你會成功的,你會旅行,會賺很多錢,可以受教育。」

▲裘福利拿著自己16歲時的相片。



心動的裘福利接受這份工作,不過,麥斯威爾則訓練她學習情色按摩手法,她接著來到佛州棕櫚海灘,進入艾普斯坦的豪宅替他服務。裘福利確實受到賞識,不久後,她開始搭乘富商的私人飛機,提供性服務給男方的熟人,包括政界人士以及商人。

根據2016年的證詞,裘福利表示,按摩一詞已成為「性」的代碼,她的人生繞著這些人打轉,她必須讓艾普斯坦開心。對此,麥斯威爾曾駁斥裘福利的說法全是謊言;法庭文件中,律師把裘福利描繪成愛惹事的女人,私生活混亂。

