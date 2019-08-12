16歲少女按摩師變性奴　富商「浴室玩具等著洗」…管家送iPod安撫

▲手頭闊綽的艾普斯坦在多個地點都有房產。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日於監獄輕生，他被控仲介未成年少女性交易案。曾替他工作的男管家羅德里格斯（Alfredo Rodriguez）2006年就說過，每當少女替艾普斯坦按摩完後，他便會走進房間清理性玩具，接著藏進櫃子。也有聲稱是受害者的女子表示，自己與富商接觸過成為性奴，不斷取悅他人。

《紐約時報》報導，上訴法院日前公開約2000頁的資料，使得外界更能理解艾普斯坦長期涉嫌性交易的內幕。自稱為受害者的女子裘福利（Virginia Giuffre）提供最詳細的描述，她表示艾普斯坦強迫她成為性奴。

在一份宣誓證詞中，裘福利說明，她2000年夏天首次遇見艾普斯坦的夥伴麥斯威爾（Ghislaine Maxwell），當時她才16歲，在佛州海湖莊園SPA中心擔任員工，她的父親則是那邊的一名維修工人。

裘福利原本坐在更衣室外面，閱讀有關按摩手法的書籍；此時麥斯威爾走過來搭話，她說她知道有人在找尋可以到處旅行的按摩師。裘福利引述對方話語指出，「如果這人賞識你，你知道，你會成功的，你會旅行，會賺很多錢，可以受教育。」

A cache of documents offers disturbing testimony about what happened inside the Florida mansion owned by Jeffrey Epstein https://t.co/pc7z5svSfm — The New York Times (@nytimes) August 9, 2019



▲裘福利拿著自己16歲時的相片。



心動的裘福利接受這份工作，不過，麥斯威爾則訓練她學習情色按摩手法，她接著來到佛州棕櫚海灘，進入艾普斯坦的豪宅替他服務。裘福利確實受到賞識，不久後，她開始搭乘富商的私人飛機，提供性服務給男方的熟人，包括政界人士以及商人。

根據2016年的證詞，裘福利表示，按摩一詞已成為「性」的代碼，她的人生繞著這些人打轉，她必須讓艾普斯坦開心。對此，麥斯威爾曾駁斥裘福利的說法全是謊言；法庭文件中，律師把裘福利描繪成愛惹事的女人，私生活混亂。

"He stole that from us." Jeffrey Epstein accuser Virginia Giuffre speaks out about his death, & more in News in 5. https://t.co/5dcDPS9EK3 pic.twitter.com/6Wo4ijJ0ot — Mamamia (@Mamamia) August 11, 2019

據了解，麥斯威爾2001年還招募過女學生思優柏（Johanna Sjoberg）。思優柏在證詞中表示，對方提到工作內容是私人助理，她想著，或許就是幫富商處理電話，可以很快賺到錢，然而，有次在豪宅內，她被告知要替富商按摩，男方沒有高潮，她還遭到懲處。

羅德里格斯曾擔任過這名富商的管家，他懷疑老闆與未成年少女發生關係，他告訴佛州警探，有時自己會接到指示，要給予數百美元給按摩完後的女性，這些費用也有以禮物的形式出現，像是iPod或珠寶。

▲多名女子回憶與艾普斯坦的相處過程都感到害怕。（圖／視覺中國）



羅德里格斯2006年7月曾表示，按摩結束後，他便會進入艾普斯坦的臥房打掃，清洗會震動的玩具，接著藏進床邊木櫃。他猜測這些少女都未成年，因為飲食習慣就跟他當時剛上高中的女兒很像，會吃麥片跟喝牛奶。這名管家於2015年病逝。



另一名處理維修問題的工人阿萊西（John Alessi），於1999年到2001年間替富商服務。他在證詞中表示，自己看過約100名女按摩師不同時間來到豪宅，他偶爾會在艾普斯坦的浴室發現玩具，他戴上手套沖洗，把東西放回櫥櫃。

阿萊西提及，有時他會接送麥斯威爾，對方會把名片拿出來，以便繼續招募按摩師；豪宅四處可見按摩床，甚至賓客房間也有，似乎成為富商讓朋友滿意的一種手段。阿萊西說，「對於艾普斯坦家中所有的客人來說，按摩是種享受。」

棕櫚灘警探瑞卡雷（Joseph Recarey）2013年退休，他曾詢問約30名少女，這些人被要求提供按摩，有些女子在回答時淚流滿面，明顯受到驚嚇。一名事發當時僅15歲的少女說，她被帶到富商家裡，有人告知她，可以擔任內衣模特兒來賺錢。

▲男管家表示，艾普斯坦要他身上隨時都有可以給少女的現金。（圖／路透）



報導指出，少女們來到住處後，廚師會幫她們準備餐點，接著女子要前往樓上的主臥室；富商裹著毛巾，經常要求按摩他的雙腿，而他撫摸自己下體時，他會碰觸少女。

羅德里格斯曾表示，他就像一個人肉提款機，身上總要攜帶起碼2000美元，以便隨時付給女子們；有一次，他甚至接到富商指令，要他去送一名高中少女玫瑰花。

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