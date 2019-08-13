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「總統級淫媒」島上豪宅曝光　柯林頓被爆曾參加狂歡趴

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▲美國前總統柯林頓。(圖／達志影像／美聯社)

美國前總統柯林頓跟億萬富豪商艾普斯坦關係「麻吉」。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

被稱為「總統級淫媒」的美國億萬富豪商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)在於紐約大都會懲教中心(Metropolitan Correctional Center)上吊自殺。 據「福斯新聞網」周二(13日)報導，美國聯邦調查局(FBI)表示，調查人員正在艾普斯坦位於美屬維京群島(Virgin Islands of the United States)的家中進行搜索。

「彭博社」報導，66歲的艾普斯坦經常落腳在美屬維京群島這座豪宅。20多年前，他買下小聖詹姆斯島(Little St. James)後開始建設它，包括剷除原生植被，用高聳的棕櫚樹建造房產，並在兩端豎起兩面巨大的美國國旗。

在當地工作的一名員工稱，當艾普斯坦來到這裡時，會穿著短褲和拖鞋閒逛。有時候，會有女人光著上身或裸體在島上主要住宅附近的游泳池曬日光浴。

「美聯社」報導，許多在島上為艾普斯坦工作的人員說，他們簽署了長期保密協定。一名不願透露姓名的前雇員表示，艾普斯坦曾經擁有5艘船，當中包括一艘大型渡輪，每天從聖托馬斯島(Saint Thomas Island)運送多達200名工人到他的島上進行建設工作。

聯邦政府稱：至少有一名女受害人在法庭宣誓說參加過島上的狂歡派對，並且跟艾普斯坦和其他人發生性關係。 她還說自己在島上曾看見前美國總統柯林頓，但柯林頓一名發言人發表聲明說，柯林頓從未去過那裡。

據瞭解，66歲的艾普斯坦生於紐約布魯克林。1988年創辦了艾普斯坦投資公司，從此跟華爾街的金融大亨建立起密切關係，並與跟政商學界和時尚界人物過從甚密，當中包括川普、柯林頓、英國安德魯王子、「維多利亞的秘密」老闆威克斯納納(Leslie H. Wexner)等人。

艾普斯坦之前被控在位於曼哈頓和佛州的豪宅內與十幾名未成年女孩發生性關係，最小的只有14歲。此外，他還被控合謀誘騙和販運未成年女孩從事性交易。

ET快訊
陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院

關鍵字：柯林頓,艾普斯坦,Jeffrey Epstein

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