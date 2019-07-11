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淫色獵物 女15歲遭富豪艾普斯坦性侵　17年不敢報警

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▲艾若慈少女時代的留影。(圖／NBC／Today Show)

艾若慈少女時代的留影。(圖／NBC／Today Show)

國際中心／綜合報導

美國總統川普好友、億萬富豪艾普斯斯坦(Jeffrey Epstein)上周六(6日)被捕。媒體曝光了他不為人知的誘騙、性侵未成年少女的黑歷史。本周，一名受害者勇敢的挺身而出， 在NBC電視台的專訪中敘述了她15歲那年遭艾普斯坦性侵的經過。

今年32歲的艾若慈(Jennifer Araoz)說，她是在14歲那年(2001年)，淪為艾珀斯坦的「銀」(淫)色獵物。當時她是一所藝術表演學校的新鮮人，一心懷抱著星夢。有一天，一名女子在校門外跟她搭訕，說艾普斯坦是一位心上進青年的大好人，可以幫助她圓夢。

後來，她受邀參觀了艾普斯坦的豪宅。對方將她帶到「整棟房子裡最喜歡的房間」：按摩室。按摩室裡擺著一張桌子，牆上懸掛著一張裸女照片。

艾若慈說，在接下來的一年，每次到這裡，她都會被要求只穿著內衣給艾普斯坦按摩。然後他會看著她自慰。每次完事後，艾普斯坦都會給她300美元(約9000元新台幣)。

2002年某一天，艾普斯坦要求她脫掉內衣，因為他「想嘗試一些不同的東西」。 艾若慈回憶說：「他充滿攻擊性、力氣很大。我嚇壞了，我請求他停下來，但完全沒用。」

那天之後，艾若慈再也沒有到艾普斯坦的家裡，但那一次被「硬上」帶給她很很大創傷。她輟學了，不敢再去常去的地方。她得了焦慮症，不時會擔驚受怕 。

當被問及為什麼她一直沒有報警時，艾若慈說，因為她害怕：「我太年輕了，我擔心不知道會遇到什麼麻煩。我真的很害怕他，他認識很多有權勢的人，我不知道他會對我做出什麼事，而且我不確定是否有人可以保護我。」艾若慈表示說，她希望艾普斯坦會在監獄中被關到死。

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關鍵字：艾普斯坦,Jeffrey Epstein,艾若慈,Jennifer Araoz

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