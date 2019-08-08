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槍殺嫖客變終身犯　苦命賣淫女布朗獲減刑　周三出獄

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▲苦命賣淫女布朗，級於獲釋出獄。圖為她去年5月時的照片。(圖／達志影像／美聯社）

苦命賣淫女布朗，終於獲釋出獄。圖為她去年5月時的照片。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

田納西州非裔女子布朗(Cyntoia Brown)在16歲那年， 因為被迫賣淫時槍殺嫖客，被判無期徒刑。所幸  在許多民眾和名人聲援下，於今年1月時獲州長減刑。服刑15年後，她已於本周三(8月7日)獲釋。

今年31歲的布朗是苦命人。小時候遭母親遺棄。2004年逃離收養家庭後又遇人不淑，被「渣男」男友逼迫下海賣淫。2004年8月6日晚，她在納許維爾一處停車場被43歲的房地產經紀人艾倫(Johnny Allen)搭訕，後者開車把她載回自己的家。 她同意以150美元(約新台幣4500元)的代價，為對方提供「性服務」。

但期間情況生變，布朗開槍將對方射殺。 此案在案發兩年後開審，布朗被當作成年人審判，調查人員稱，布朗是近距離槍擊艾倫的後腦。她帶着這把槍，其實是要想洗劫對方。 布朗則堅稱她開槍是因爲恐懼，因為當時她看見艾倫在床上伸手去拿槍。

布朗的辯護律師說，她是賣淫產業下的受害者，她的母親在懷孕時喝酒導致她腦部受損，缺乏心智能力。

但最終布朗被裁定一級謀殺及竊盜罪名成立，判處無期徒刑。2018年12月6日，田納西州最高法院宣布：布朗必須服刑滿51年後，才可以申請假釋。

此案引發外界廣大的關注與同情。包括「豐臀金」金卡戴珊與歌手蕾哈娜等名人都出面聲援布朗，為她請命。今年1月時，田納西州州長哈斯拉姆(Bill Haslam)宣布給她減刑，服刑期至今年8月7日止。

哈斯拉姆表示，布朗犯案時仍是青少年，無期徒刑對她來說未免太過嚴厲，特别是考慮到她爲重建人生的所作所為：她獲得了普通教育文憑，並在利普斯科姆勃大學完成了學業 。

布朗在周一發表的聲明中說：「我感謝州長和州長夫人對我的信任。在主的幫助下，我會讓他們以及所有支持言為他們的決定感到自豪。」

根據減刑規定，布朗在未來10年內仍需接受「行為監管」10年：她不能違反任何州或聯邦法律，並且需定期出席咨詢面談。

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關鍵字：苦命賣淫女,Cyntoia Brown

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