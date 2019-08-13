黑衣人潮列隊「看不到盡頭」！行進「機場與東涌間」

▲網路流傳黑衣民眾在東涌和機場之間移動的影片。（圖／翻攝自Facebook／Fitz 運動平台）

記者馬叔安／綜合報導

香港反送中議題延燒，近日於網路上流傳出一支影片，號稱是抗議民眾正前在東涌和機場之間移動，這段時長約1分鐘的畫面中，能看到大量的黑衣人士正在成群結隊地行走在路上。香港機場則從12日下午開始被佔領，午後開始所有航班取消，完全癱瘓。

在這段畫面中，拍攝者似乎是位在人群旁正在行駛的交通工具上，黑衣人潮排列成整齊的隊伍，緩步往前邁進，其中大部分的成員都穿著黑色衣服，人龍佔據大約兩個線道，往道路遠方蔓延，即使拍攝者所乘交通工具行駛的方向和人群相同，直到影片結束，都還看不到人潮的盡頭。

▲香港機場有許多黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

香港機場從12日下午開始被佔領，造成機場癱瘓，午後所有航班取消。香港機管局13日早晨表示，早上6點開始已經實施重新編配，陸續回復航班升降。目前機場已經重開，但仍有多個航班受到影響，集會人士在今凌晨1點後陸續離去。

針對可能造成的影響，大陸民航局在12日晚間發表聲明表示，將會採取相關的措施，提升粵港澳大灣區機場群中轉能力，保障內地與香港間旅客正常出行。網友也在網路上號召，今天下午1點繼續到機場「齊齊再接機」，並促請政府立即回應五大訴求。

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