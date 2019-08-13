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商場保全上前「關切」港警借廁所　新世界：溝通不足引誤會

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▲香港大埔遊行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲香港大埔遊行。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者吳宛霖／綜合報導

香港新世界集團旗下、位在荃灣的商場愉景新城近日在臉書上發文，對於有防暴警察在事先沒有通知，且在場有大批顧客的情況下突然進入商場深感抱歉，保安人員得知後上前和警方交涉，但他們表示有急切生理需求，在使用洗手間5分鐘後便立即離開。聲明另外界質疑警察上廁所是否還要看商場臉色，對此，新世界表示，商場洗手間一視同仁，供警員使用。

「反送中」示威者10日在大埔遊行後四散，先後快閃至大埔、沙田、大圍、尖沙嘴、牛頭角和荃灣等地區，愉景新城指出，有數名警察在晚間10時04分從美環街入口進入商場，對於有數名警察忽然出現，可能令部分顧客或商戶感到憂慮，管理處對此深感抱歉，已即時加派工作人員維持場內秩序。聲明發佈後，令外界質疑警察進入商場上廁所是否還要看商場保安臉色。

▲愉景新城在臉書上發文，對於防暴警察進入商場感到抱歉，引起眾多網友討論。（圖／翻攝自D．PARK愉景新城臉書）

▲愉景新城在臉書上發表聲明，引起眾多網友討論。（圖／翻攝自D．PARK愉景新城臉書）

網友在聲明文下表示，「警察帶來的是安全！如果有市民認為憂慮，這些市民的思想意識已經扭曲。請愉景新城深刻反省自己這則通告所呈現的意識形態」、「想不到一個大型商場會如此無人性，連人的基本生理需要都不容許」，但也有人認為商場做法合乎情理，「警察身上殘留的Tear gas（催淚瓦斯）真是會影響商場內的空氣質素」、「嚴重影響愉景新城市民安危」。

根據《環球時報》報導，新世界昨（12）日凌晨發表聲明，對於旗下愉景新城因事件出現溝通不足或引起誤會感到抱歉，「商場洗手間亦會有公眾人士包括警員進入使用，一視同仁」、 「反對暴力，對香港執法部門及警方依法執行職務，一貫予以支持」，希望先停止一切暴力，讓爭議能盡快降溫，社會秩序重回正軌。

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關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,粵港澳要聞,新世界,警察,愉景新城

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