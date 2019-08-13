柯文哲擬與郭台銘、王金平會面　王世堅「一個字」犀利點評

▲王世堅 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020大選情勢詭譎，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲和前立法院長王金平即將會面，第三勢力是否成形備受矚目。「柯黑大魔王」台北市議員王世堅13日受訪直言，郭台銘、王金平是一個字「怨」，柯文哲則是一個字「瞎」。

柯文哲直指總統蔡英文兩岸政策本來很穩健，但沒辦法民調掉下去，所以變成「辣台妹」風格，認為這就是「飲鴆止渴」。王世堅痛批，繼續支持柯文哲才是飲鴆止渴，台灣社會多數選民已經漸漸的看清楚，看破手腳，所以柯文哲最近聲量快速下滑，支持度也快速流失，所以飲鴆止渴四個字用在柯文哲身上才是對的。

對於柯文哲指郭台銘出來選，會被民進黨貼董建華2.0標籤，王世堅則酸說，柯文哲最近在做的就是迎財神，財神就是郭台銘，柯文哲把郭台銘當成「富爸爸2.0」，而且柯文哲自甘墮落淪為中共木馬屠城的那批木馬，引共軍入台，四、五年來藉由雙城論壇去抱中共大腿、向中共交心，其實一個多月前，中共國台辦出來公開讚賞柯文哲，這就已經讓我們國人看得更清楚。

由於柯文哲有望與郭台銘、王金平會面，談到策略聯盟是否能成形，王世堅表示，郭台銘、王金平是一個字「怨」，柯文哲一個字「瞎」，柯文哲就是喜歡瞎攪和，他們要會就去會吧，可是現在他們三位做的方式，都是柯文哲建議的，就是刻意裝神弄鬼，故意引起社會各方猜測。

王世堅認為，過去郭台銘經營企業，任何企業經營者都是開大門、走大路的，要怎麼樣就挑明的、清楚的講，郭台銘碰到的柯文哲後也會變瞎，成天跟壞朋友混，就跟他一樣，愛裝神弄鬼，以郭台銘的實力，就自己獨立參選，郭、王怎麼去配、怎麼去合作，「完全不需要那麼瞎的柯文哲啦」，柯文哲只會從中攪局、從中得利。