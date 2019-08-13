陳其邁視察三爺溪等淹水區　強調補助台南高雄一視同仁

▲行政院副院長陳其邁，在黃偉哲市長的陪同下，視察台南市中華醫事科大及三爺溪等淹水地區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市因連夜豪雨造成多處道路及地下道淹積水，8月13日停止上班上課，總統蔡英文第一時間聞訊後，隨即致電黃偉哲市長關切災害狀況，行政院副院長陳其邁則在上午11時抵達台南，在黃偉哲陪同下視察中華醫事科大及三爺溪等淹水地區。陳其邁強調，只要符合標準，都會一視同仁全力予以協助。

台南市議會郭信良議長、立委郭國文、陳亭妃、王定宇等地民意代表皆到場關心災損情形，現場並由經濟部水利署第六河川局進行三爺溪整治工程簡報。

陳其邁副院長讚許台南市政府當機立斷宣布停班停課，以確保民眾人身安全，相關應變與後續整備到位亦非常迅速。他要感謝立法院之前通過前瞻建設計畫，共編列了31.55億來整治三爺溪的上、中、下游的排水，那希望原定的4年計畫，可以儘速的往前加速趕工，希望能夠在3年或2年內就把工程完成，中央也會全力地跟台南市政府來配合。

陳其邁說，今天早上大概7時，他就跟黃偉哲市長通過電話，瞭解整個淹水的狀況，大概是在永康、歸仁跟仁德，這3個區，因為強降雨跟內水排水問題要解決，黃偉哲市長也反應非常迅速，立刻宣布停班停課，相關的應變跟後續的整備其實非常快就到位。他希望能夠加速工程趕工計畫，也會跟台南市政府來配合，有關農損的部分，希望台南市政府能夠協助農民，那淹水的補助標準行政院也會比照過去1年來的補助標準，需要中央配合協助的地方，一定會全力來台南市政府共同解決災民遇到的問題。

陳其邁強調，不論是台南或高雄等地淹水，只要符合標準，都會一視同仁全力予以協助。