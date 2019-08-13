屏東雨彈狂襲！停電2萬戶+春日鄉累積雨量200mm↑　潘孟安停班課慢半拍挨罵

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

記者戴若涵／綜合報導

南台灣遭雨襲！雨勢從12日深夜至13日凌晨不斷，中央氣象局更接連發布了多則大雷雨即時訊息，包括台南、高雄、彰化、雲林、嘉義、屏東等地區都在雷雨範圍內。而台南市政府也因淹水緊急宣布停班停課，相較起來雨勢不小的屏東縣卻慢了一步宣布，引發不少網友湧入潘孟安臉書狂罵。

屏東縣長潘孟安12日晚間在臉書發文提醒民眾，「今晚到明晨，小心強降雨！」，而根據中央氣象局網站顯示，屏東春日鄉的七佳村、力里村雨勢更在雨量排行榜前10名，屏東部分地區更因雨勢一度造成2萬多戶大停電，台電正在搶修當中。

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在稍早縣政府尚未宣布停班停課前，不少居住在屏東的網友紛紛忍不住在貼文底下留言，「屏東枋寮雨勢好大喔」、「唉……又有人要扛著風雨騎危險的高屏大橋去上班了，屏東人命超苦，因為薪資水平底，所以都要跨縣市上班，安安又超級不疼惜我們~唉……」、「好多地方的交通號誌燈都壞了！雨一直下，水溝都滿了，好恐怖啊！」。

▲ 雨襲南台灣，不少地區更傳出淹水災情。（圖／翻攝中央氣象局站網站）

還有網友忍不住狂酸，「縣長～我覺得你要自己騎機車載小孩出門才比較能知道到底什麼情況要放假」，也有人趕緊跳出來呼籲，「屏東一直大雷下雨，還有很多孩子需要出門上學，這樣對孩子人身安全非常堪慮，是否考慮停班停課？」、「台南放假了，屏東該放了吧」、「這是不是要放假了⋯⋯我感覺上班會有生命危險」、「只會臉書發文要我們注意強降雨注意安全，然後不宣布停班課？？」。

在一片罵聲及呼籲聲中，屏東縣春日鄉9時30分左右才終於宣布，全鄉13日停止上班、停止上課。

▲網友紛紛湧入潘孟安臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

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