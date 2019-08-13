清晨雷電狂襲！雨炸雲林「道路猛淹」　農民急巡田...一見這幕嘆氣：老毛病

記者傅誠、戴若涵／雲林報導

雲林縣11日清晨雷電交加，不少地方都下起了大豪雨，許多民眾都在睡夢中被驚醒，雲林縣災害應變中心為因應雨勢，雲林縣災害應變中心也緊急於上午8時30分二級開設。

▲▼ 雲林縣清晨一陣豪雨，造成部分道路淹水 。（圖／翻攝自Facebook／張麗善，下同）

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巨大的雷雨清晨5、6時許落在雲林縣部分地區，更持續了約1小時左右，大雨造成市區不少道路積水，車輛行經時還濺起陣陣水花；有農民起床第一件事便是趕緊巡田，檢查自己辛勤的農作是否無損，但眼前慘成「池塘」的農田卻是讓他們超無奈，表示淹水是「老毛病」了。

這場大雨除了造成道路積水，還導致河水高漲逼近警戒線，虎尾鎮、莿桐鄉、二崙鄉等鄉鎮市已列為一級淹水警戒區域，斗南鎮、大埤鄉、土庫鎮、斗六市、西螺鎮、北港鎮、水林鎮、元長鄉等鄉鎮市則已被列為二級淹水警戒區域，提醒附近住戶注意安全、小心淹水。

雲林縣災害應變中心為因應13日清晨的一陣豪雨，於上午8時30分二級開設，包括民政、社會、水利、工務、建設、農業、新聞、環保、警察、消防、後指部、海巡署第四岸巡隊等單位皆派員進駐；各鄉鎮市公所併同二級開設。

▲道路也因雨勢狂淹。（圖／記者傅誠攝）

▲▼農田慘成水鄉澤國，農民超無奈。（圖／記者傅誠攝）

雲林縣長張麗善則呼籲鄉親，豪雨來襲，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，且勿至沿海及山區活動，以免發生危險。強調縣政府將持續掌握豪雨造成影響，若有即時需求、積水情形回報，縣府會盡速派員處理。

▲ 雲林縣政府災害應變中心緊急二級開設 。（圖／翻攝自Facebook／張麗善）

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