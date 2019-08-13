屏警加強護老專案　全力取締「不禮讓行人」違規行為

▲8月下旬起屏警加強護老專案，全力取締不禮讓行人違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣目前人口有82萬人，65歲以上高齡者有13萬逾人，約佔1成6，其中高樹、車城等更超過2成，內埔、萬巒等客家鄉老化也嚴重，由於老人行動較為緩慢，警方本月下旬起將加強護老專案，全力取締不禮讓行人的違規行為，確保行人安全。

警方說，高齡用路人因為生理機能逐漸老化，影響駕駛能力，另外視覺、聽覺、認知能力的退化，面對突發事件反應較慢，且因身體較脆弱，發生交通事故的比例和死亡率都相對偏高。

根據屏東縣警察局交通隊統計，今年1月份至7月31日止，共發生高齡者傷亡交通事故2757件，造成29人死亡、3639人受傷；去年同期2631件、29人死亡、3642人受傷，分析其肇事原因多為未依規定讓車以及轉彎車未依規定行駛，鄉間老人缺乏交通觀念，隨興騎乘習慣，時常造成不必要車禍。

交通隊及所屬7個分局8月下旬起每週二、五將深入社區於各鄉鎮老人關懷據點等高齡者常聚集場所進行道路交通宣導教育，讓高齡者瞭解路權規定以及路口停讓原則，配合經典事故影片播放，讓高齡者知道不遵守交通規則將造成嚴重後果。

因此，警方於16、17、18日連續3日，在縣內人潮聚集處，加強「車輛不讓行人」及違規併排行為，併排停車等妨礙交通違規項目進行執法，透過嚴正執法，積極保障高齡用路人交通安全。

縣警局長葉明潭表示，家中年長者反應力較差、危險程度高，建議減少自行駕車，多利用公共運輸工具；晨昏外出要穿著鮮豔或反光材質衣物或反光材質，以保障行的安全；車輛行經行人穿越道遇有行人穿越時，也應注意暫停禮讓行人優先通過，車輛未禮讓且距離行人3公尺以內，依據道路交通管理處法條例可開罰1200到3600元。