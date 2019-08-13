和貓咪玩慘被抓傷！12歲男「腋下冒出蠶豆腫塊」嚇壞…醫曝怪病：嚴重會死

▲少年被貓抓傷後罹患奇怪病症。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名12歲少年小明（化名）上個月突然發現自己腋下長了蠶豆般的腫塊，但是因為不痛不癢，所以就沒有多留意，直到一周前感覺到腫塊有點痛，才緊張地把狀況告訴媽媽。媽媽當下焦慮地想，會不會是得了淋巴瘤還是白血病，不然腫塊怎會出現在胳肢窩？結果醫生診斷後發現，少年罹患的是「貓抓病」，嚴重的話可能會喪命。

綜合陸媒報導，事發在浙江省鄞州區，小明媽媽說，當兒子腋下的腫塊被確診是淋巴結腫大，她緊張地立刻辦住院手續，同時擔心心肝寶貝是不是罹患了嚴重怪病。接診的鄞州人民醫院兒科主任吳波英仔細檢查狀況後，發現小明曾接觸過貓咪，因此詢問對方跟貓咪的互動過程。

小明回答，「之前跟小貓咪玩耍的時候，不小心被貓抓傷了，當時還被咬出了一點血，其他的也就沒什麼不舒服。」他也透露，自己被咬傷時沒告訴家人，直到一個月前才驚見腋下突然長出好幾個蠶豆般大小的腫塊。吳波英得知訊息後，經過一連串檢查證實少年罹患「貓抓病」，所幸經過醫療團隊救治後，小明目前已經康復出院。

吳波英表示，「貓抓病」全稱貓抓病性淋巴結炎，導致一系列症狀的病原體是一種名為「漢氏巴爾通體」（Bartonella henselae）的棒狀小桿菌，感染後，患部及周圍的淋巴腺會變腫，時常伴隨著發熱症狀，有時也會有傷口不紅不腫，但淋巴結一下子腫脹的情況出現，在手部或腋下的最大腫塊可到雞蛋般那麼大。

他再指，症狀加重的話，還會引發肝功能障礙、視覺障礙等，部分免疫功能低下的患者，可能會發生嚴重的全身病況，如心、腦等併發症，嚴重者甚至死亡。醫師建議，民眾在飼養寵物時，給動物做定期的免疫檢查非常重要；另外，盡量別讓貓狗在外捕食，同時要注意定期消毒寵物居住環境，如果被寵物攻擊的話，應該盡快就醫檢查。

▼當貓咪在為自己梳理的時候，就會受到細菌汙染，之後經由貓抓或咬傷傳染給人。（圖／取自pixabay）

資料顯示，這種病相當罕見，較常發生在小孩及年輕人身上，通常被貓抓、咬傷後3到10天傷口皮膚會產生腫脹、膿皰，整個人出現倦怠、持續發燒、頭痛、肌肉疼痛以及食慾不振等類似流感症狀，2週後會引起淋巴結腫大疼痛，通常見於腋下、頸部以及鎖骨處，直徑1到5公分。值得一提的是，貓抓病目前還沒傳出人與人之間互相感染的情況。