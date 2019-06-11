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《遠見》評比五星首長三連冠　林智堅：要讓新竹市更好

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▲新竹市長林智堅滿意度達74.9%，是新竹市史上滿意度最高的市長。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅滿意度達74.9%，是新竹市史上滿意度最高的市長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《遠見雜誌》2019年「縣市長施政滿意度調查」11日舉辦五星縣市長贈獎典禮，據《遠見》統計，新竹市長林智堅滿意度達74.9%，是新竹市史上滿意度最高的市長，他表示市長工作繁重，要把市長工作做好一定要全心全意，特別感謝市府團隊與市民的支持，與他一起打造「新竹經驗」、實現「四個看見」，市政不分藍綠，未來他也將啟動五星學習之旅，到各縣市互相學習，讓新竹市好還要更好。

今日頒獎典禮，林智堅與桃園市長鄭文燦、南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚等多位五星首長同台亮相，他並用「四個看見」講述過去四年多其所創造之新竹經驗，包含看見幸福城市市民笑容、看見城市美學帶動設計師共同投入改造新竹、看見新竹產業動能的大爆發、看見大新竹一百萬人的未來。

林智堅指出，第一個是看見0到99歲的孩子與長輩都露出真實滿足的笑容，因為新竹市是為各年齡層市民完善照顧政策與建設的幸福城市；第二是看見產業經濟動能的爆發，不僅侷限在竹科，還有竹科X、香山精密園區，許多台商、國際品牌如艾斯摩爾、迪卡儂都積極進駐竹市。

第三是看見很多台灣頂尖建築師、年輕設計師都來到新竹市投入公共建設，改造新竹市；第四，看見大新竹一百萬人的未來，市府正推動大車站計畫、新竹輕軌計畫，以及兒童醫院等基礎建設，將服務新竹縣市超過一百萬人口，提升大新竹生活品質。

林智堅也秀出他孩子熟睡中的照片，感性表示，甜美的果實背後有其代價，他「看囡仔底床鋪上大漢」，他努力拚市政，雖不能常常陪伴孩子，但是分享這張照片，感謝遠見看見每一位五星首長的努力，未來他也將啟動五星學習之旅，到各縣市互相學習，讓新竹市好還要更好。

遠見雜誌副總主筆李建興表示，除了縣市首長大選，遠見民調是地方首長重要的期中考，能真實反映民眾聲音，與民眾沒有距離，2019年的調查發現，連任首長更受民眾歡迎，其中很多人都想知道，林智堅市長如何從末端班變成五星市長，其中的秘訣是他靠一步步努力達成，「只有林智堅知道如何超越林智堅」。

《遠見雜誌》「縣市長施政滿意度大調查」於今年於3月初至4月中，訪問22縣市共1萬4332人，將調查結果以「縣市長施政滿意度」、「縣市政府八大施政表現」各佔50％的比例加總為整體施政表現滿意度，不僅讓評價縣市長們的基準、樣貌更多元，也不會出現「首長個人魅力決定政績」的失真效應，更具參考價值。

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關鍵字：遠見雜誌, 五星級市長, 縣市長施政滿意度調查

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