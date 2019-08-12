君鴻酒店員工淚求救命！攔路陳情第2次成功…韓國瑜允諾市府會出手協助

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄君鴻酒店遭法拍歇業，600多員工生計面臨問題。君鴻酒店董事長張慶輝今（12日）率數十員工攔路陳情，韓國瑜坐在地板上與員工們談話，他也承諾市府會主動了解瞭解海霸王想法，看看員工的工作權能不能繼續沿用，最快在今天下午或明天給予回報。

▲韓國瑜席地而坐與君鴻員工對談。（圖／記者賴君欣攝）

▲君鴻酒店員工攔路陳情。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市長韓國瑜12日視察曹工新圳排水改善工程及後勁溪曲道清疏工程，而君鴻酒店員工為了見到市長，守候在第一個點，準備攔路陳情，但韓國瑜離開時從別條巷子離開，第一時間未碰面，直到第二個點，韓國瑜一下車就走向員工，並且要求大家坐下來好好討論，韓國瑜也席地而坐，表達善意。

▲君鴻酒店員工攔路陳情。（圖／記者賴君欣攝）

君鴻酒店員工高舉牌子大喊司法不公，還有人急得眼眶泛淚，哭喊要「韓市長救救我們」，就是因為高雄君鴻酒店被法拍後，員工失去經濟來源，董事長張慶輝表示「員工現在非常著急找工作，因為司法不公，造成員工六百個家庭流離失所。所以我們的訴求非常簡單，我是希望市政府能夠幫我們員工照顧，能夠在法律的範圍之內，幫我們員工能夠照顧好，而且盡快召開協調會」。

韓國瑜接下陳情書，他回應「就是市政府這邊來主動來協調君鴻的員工，還有新的海霸王來協調，看看員工的工作權能不能繼續延攬、沿用」。

▲韓國瑜席地而坐與君鴻員工對談。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜提到「第一、我們市政府會主動聯絡海霸王跟君鴻的勞工代表，希望大家來面對這個問題」，另外「如果這個協調會順利召開，請派出代表性的勞工，你們一定要保證，溝通的過程大家理性平和，就事論事來探討，我今天下午回去之後，我們來聯絡新的海霸王集團，希望他們來跟員工的代表協調，你們派的代表不要太激動，我們很多事情太激動，反而誤事。」

韓國瑜也承諾「我們盡快今天下午或明天回報，我們要瞭解海霸王想法，我盡最大力量好嗎，知道大家都很辛苦我們勇敢面對問題。」此回應也讓不少員工鬆了一口氣，也相信他能幫助員工協助後續問題。

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▲員工頓時沒了工作，希望韓國瑜救救他們。（圖／記者賴君欣攝）