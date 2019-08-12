陳其邁批「找嘸市長」！韓國瑜競辦4分40秒重砲回擊：要找副院長只能來高雄

▲林國正猛轟陳其邁「整天陪蔡英文跑行程」。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄那瑪夏區連日豪雨傳出災情，高雄市長韓國瑜人卻在南投拚總統大選，遭行政院副院長陳其邁批評「市民最擔心有事找不到市長」。對此，韓國瑜競總執行長林國正火力全開，狂轟陳其邁「還在選舉」，「我們期盼看到的是落選後、經過沉思反省的暖男形象」、「很多民眾也說找不到副院長，只能到高雄來看他」。

陳其邁11日批評韓國瑜心不在高雄，市民最擔心有事找不到市長，韓國瑜競總執行長林國正聽到後，在提告陳宏昌的記者會上「火力全開」，花了整整4分40秒狂轟陳其邁，「高雄市長選舉在去年11月24日就結束了，但我們看到的副院長彷彿還在進行選舉」，整天跟著蔡英文進行造勢，但高雄災區已經下大雨，「貴為行政院副院長，我想請問我們中央行政各部會採取了哪些積極的救災動作？」。

▲林國正花了足足4分40秒，砲火猛轟陳其邁。（圖／記者李唯甄攝）

林國正指出，韓國瑜在前天就跟副市長李四川和市府同仁忙著撤離災民，但陳其邁卻是從第一場輔選蔡英文行程、一直跑到最後一場，隔天又在簽書會上公開批評韓國瑜的救災團隊，「我們期盼看到的，是一個落選後、那種經過沉思、經過反省的暖男形象」。

「當颱風來臨，桃園市民找不到鄭文燦市長的時候，怎麼沒聽到我們陳其邁副院長來幫桃園市民講一句話呢？」，林國正批評，陳其邁當過高雄代理市長，難道不懂高雄市救災SOP嗎？當高雄開設災害應變中心，行政院的災害應變中心又有開設哪一級嗎？最後他也再次喊話陳其邁，高雄市長選舉已經結束，不要再打口水戰。

▲桃園市長鄭文燦也被波及「找不到市長」議題。（圖／ETtoday資料照）