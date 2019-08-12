黃創夏：國民黨「母雞」韓國瑜不夠強　第三條路是新的選擇

記者呂欣玫／綜合報導

根據《ETtoday新聞雲》最新2020總統民調顯示，若鴻海集團創辦人郭台銘、台北事長柯文哲、前立法院長王金平結盟，支持度將達33.9％，更獲得高達61.7％的泛藍選民支持。對此，資深媒體人黃創夏於ETtoday直播節目《雲端最前線》中直言，泛藍選民之所以會去支持第三條路，韓國瑜不夠強是關鍵原因。

針對《ETtoday新聞雲》10日公布最新民調結果顯示，如果郭台銘、柯文哲、王金平3人結盟競選2020總統，支持度將達33.9％，領先總統蔡英文的29.3％、國民黨總統參選人韓國瑜的28.1％，黃創夏分析，這代表有三分之一的人對國民黨、民進黨是遲疑的，對兩個參選人都投不下去，但卻對郭柯王結盟抱有期待。

對於目前「郭柯王」可能結盟的形勢，黃創夏認為，現在很明顯有「第三條路」，是民眾對第三種選擇的渴望或期待，他指出，其實郭台銘、柯文哲、王金平有很大的差異性，但他們的支持群卻認為是可以組合的，是因為台灣已經受不了30年下來，藍綠政治走馬燈一直換來換去，因此，第三條路的選擇會是今年政治會不會重組的關鍵。

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）



至於郭柯王結盟33.9％的支持者中，有高達61.7%的泛藍選民支持，反觀韓國瑜僅獲得泛藍選民31.7%的支持度，黃創夏直言，是因為「母雞」韓國瑜不夠強所導致，他提到當年國民黨換柱時，就是因為知道國民黨前主席洪秀柱這個候選人不夠強，令人質疑是否有能力贏得2020總統大選。

黃創夏指出，當年洪秀柱對國家的方向、兩岸的定位受到質疑，帶出的班底也讓人質疑是否有治國的能力，而韓國瑜也是如此，他的班底會讓大家質疑，包括一個特定的媒體集團支持、特定的四個地方派系顏色還有點黑金，如果再加上韓國瑜自己的家族又是傳統的地方派系，連一個高雄市政都治理不下來，這種壓力之下，換柱2.0當然會形成話題。

回到1999年國民黨派出連戰參選的狀況，黃創夏指出，事實上連戰的歷練完整，前總統馬英九的格局也跟他差一大截，但大家就覺得連戰會輸，況且泛國民黨可以輸、泛藍不能輸，所以才會有個宋楚瑜，就是連宋2.0的情況，「今年可能會重來，原因還是一樣，候選人不夠強」。

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）