「2020最強休假攻略」快存進手機！　請3天爽放12天...去海島度假囉

▲想放假的心又在蠢蠢欲動了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

「又想旅行了！」這是許多上班族經常發出的感嘆，每當被工作壓得喘不過氣，或低潮來襲時，總想遠離一切；但在這之前，大家要知道如何聰明休假，把原本零碎的休假日，變成連假爽爽放。

根據行政院人事行政總處公布的日曆表，109年（西元2020年）總放假天數為115日，其中3天以上連續假期（併同例假日）共有6個，分別為農曆除夕及春節（7日）、和平紀念日（3日）、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節（4日）、中秋節（4日）及國慶日（3日）。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，在爽放連假之餘，大家也別忘了有3天補班，包括2月15日春節補班、6月20日端午節補班、9月26日中秋節補班。

▲必存！2020休假日曆。（圖／翻攝自行政院人事行政總處、記者製圖）

【春節連假】

春節連假：1月23日-1月29日

228連假：2月28日-3月1日

清明節連假：4月2日-4月5日

端午節連假：6月25日-6月28日

中秋節連假：10月1日-10月4日

國慶連假：10月9日-10月11日

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

【連假最強攻略】

●元旦請2天，放5天

請1月2、3日，從1日休到5日

●春節連假

（A）請3天，放12天

請1月20、21、22日，從18日休到29日

（B）請2天，放11天

請1月30、31日，從1月23日休到2月2日

●清明連假請3天，放9天

請3月30、31日、4月1日，從3月28日休到4月5日

●端午連假請3天，放8天

請6月22、23、24日，從6月21日休到28日

●中秋連假請3天，放8天

請9月28、29、30日，從9月27休到10月4日

●國慶連假請4天，放11天

請10月5、6、7、8日，從10月1日休到11日

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！