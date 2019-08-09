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大嬸酒駕車禍原想私了　見警躲超商大鬧…酒測器還吹到沒電

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▲▼婦人酒駕躲超商，大鬧1個多小時。（圖／民眾提供）

▲婦人酒駕躲超商，員警準備將她抬出來。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

一名婦人9日凌晨騎機車酒駕車禍，竟跑進超商廁所躲警察，員警好說歹說1個多小時下，她一下肚子痛、一下要喝水，連酒測器都吹到沒電，最後遭員警直接抬出去強制送醫抽血，果然酒測值超標，警詢後仍依公共危險罪嫌送辦。

9日凌晨1點左右，美村路發生一起汽機車碰撞車禍，警方獲報到場卻只看到汽車駕駛，一問之下才知道，騎機車的40多歲婦人當時只要求汽車駕駛賠醫藥費就好，但民眾已經報警，她看到警察來，匆忙跑進路口的超商內。員警進超商找人，發現婦人已躲進廁所不開門。

「小姐，我是警察，請你出來！」不願開門的婦人只說「我肚子痛！要大便！」、「要上廁所不行嗎？不能這樣押我！」員警好說歹說下，婦人才開門就傳出濃濃酒味。「小姐你喝酒喔？要酒測」，她竟回說「我吃燒酒雞不行嗎」，完全不想配合。警方等支援警力到場後，先將她抬出超商，但她堅持坐馬路上，大聲叫嚷，頻頻要求喝水，吵到附近住戶都下樓關心。還有人說，「小姐你就配合一下，颱風天趕快回家，不然鬧到大家都不用睡覺！」

▲▼婦人酒駕躲超商，大鬧1個多小時。（圖／民眾提供）

▲▼婦人頻要求喝水，遭警方抬上擔架要強制送醫時還極力反抗。（圖／民眾提供）

▲▼婦人酒駕躲超商，大鬧1個多小時。（圖／民眾提供）

婦人原本被帶上警車酒測，但吹了不知多少次都不成功，酒測器最後還吹到沒電。警方不得已，告知權利義務後，將她抬上擔架強制送醫抽血，讓鬧劇告一段落。婦人最後酒測值確定超標，已觸犯公共危險罪，警方依法將她送辦。

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關鍵字：酒駕,車禍,超商,酒測器,公共危險,台中

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