「槍拿出來！」金項鍊痞威脅搭霸王計程車　網諷：混那麼差？

▲金項鍊男要求運將將跳表歸零不成，竟嗆聲「槍拿出來」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳豐德／新北報導

一名徐姓計程車司機11日0時許在新北市淡水區載客，路途一半時一名金項鍊男突說要折返拿東西，並要求把計費表歸零，過程中對方還拿出「槍拿出來！」讓運將感覺自身被威脅，將車開往淡水分局前報案並PO網，並詢問網友「是不是現在台灣只要秀剌青、講髒話，然後講自已有槍，就是一個人人該『尊敬』的流氓了？」引起網民熱議。

當時42歲的徐姓司機淡水中山路一家茶室旁的巷子載客，車上除他之外還有4男1女及1位嬰兒，對方表明要前往沙崙路的卡拉OK，許姓金項鍊男（36歲）就坐在副駕駛座，在行駛約3分鐘後突然想起東西忘記拿，表示要回去茶室拿充電器，仗著酒意說「繞回去，要歸零喔！」第一時間他先「蛤？」了一聲，金項鍊男又嗆「歸零喔，不然打你！」

運將覺得忘記拿東西是你家的事，幹麻要我歸零？笑笑的回應「可是里程還在跳」，金項鍊男竟回「里程在跳，不然你打我啊！」運將不知道如何反應，還在思索時對方竟向著後頭的人說「槍拿出來！」運將也忍受不住，淡淡地問了他「先生你在恐嚇我喔？」對方回他「沒有啊，我說槍拿出來是玩具槍喔！」運將隨即將車轉向前往淡水分局提告。

到了派出所後司運將堅決要提出告訴，雙方就在馬路上互嗆，過程中金項鍊男還一度作勢動手，好險被警方給攔阻；由於車內裝有對內的行車紀錄影像，混混的恐嚇言詞全被錄下，運將隨後作完筆錄並對許男提出恐嚇告訴，全案訊後將許男函送偵辦。

運將將影片PO上《爆料公社》，並說「各位計程車司機大哥請留意此人。這裡是一個卑微的計程車司機小弟渡過的驚魂記，希望社會大眾可以幫我評評理，給我一個公道，是不是現在台灣只要秀剌青、講髒話，然後講『自已有槍』，就是一個人人該『尊敬』的流氓了？」

對此網友回覆表示「為了爭一口氣，萬一他真有槍把你射死了，你還有第二條命嗎？」、「混成這樣，連車錢也要硬拗」、「看樣子就是…屁孩」、「他掏槍～林杯油門就踩倒底啦！！」、「我覺得你這次算走運，人家沒揍你，遇到不敢的」；但也有人表示不同意見「奴性太強只會姑息養奸」。

▼警分局前金項鍊男還一度作勢要打人。（圖／翻攝自爆料公社）