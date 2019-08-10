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為了買零食！5歲童飛奔馬路遭撞...捲進計程車車底　神反轉劇情司機驚呆

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▲為了買零食！5歲童飛奔馬路遭撞...捲進計程車車底　神反轉劇情司機驚呆（圖／翻攝自梨視頻）

▲男童衝出馬路後當場被捲進車底。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

重慶潼南區近日發生一幕驚險畫面，一名5歲男童8日當天為了買零食，直接往馬路方向衝去，當場遭一台出租車（計程車）衝撞，並且捲進車底。該名計車司機當時急忙下車查看狀況，沒想到男童直接從車底爬出，神反轉劇情讓他當場嚇傻。

據《梨視頻》報導，該名男童當時為了買零食，橫衝直撞地想跑到馬路另一頭，沒想到奔跑的過程中，正好遇到一台迎面而來的計程車，當場將他撞飛，並且輾壓進車底。從監視器畫面可看見，男童被撞後，「大」字形趴在地上，下秒身影被車壓過的他直接消失在鏡頭前。

▲為了買零食！5歲童飛奔馬路遭撞...捲進計程車車底　神反轉劇情司機驚呆（圖／翻攝自梨視頻）

▲看見從車底慢慢爬了出來，司機趕緊扶一把。

隨後，該名計程車司機急急忙忙地下車，沒想到正當他大力揮手呼救後，男童竟奇蹟地自行爬了出來，讓他當場驚呆。事後，司機表示，「當時正準備將車停靠在旁邊，但路邊停了很多車子，加上男孩子突然衝出來，我來不及反應，直到看見孩子進了車底便趕緊剎車處理。」

男童的奶奶事後表示，事發當時以為孫子去買個東西就回來，不過才離開視線短短幾秒，就卻突然聽到有人大吼，「有人摔倒了！」之後上前一看竟是孫子被車撞倒捲入車底。據悉，該名男童雖然奇蹟從車底爬出，但頭皮已破裂，身上也有多處擦傷，仍需住院觀察。

▼目前男童身體暫無大礙，但仍需住院觀察。

▲為了買零食！5歲童飛奔馬路遭撞...捲進計程車車底　神反轉劇情司機驚呆（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：零食,車禍,車底,計程車,

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