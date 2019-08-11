陸客誇效率高！　搭小黃掉手機　花蓮警半小時尋回

▲熱心員警調閱路口監視器，5分鐘就過濾出所搭乘的計程車車號，熱心的駕駛立即將手機親自送到派出所還給失主。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名陸籍女遊客日前與家人來台旅遊，沒想到行程最後一天，一家人搭計程車前往火車站準備離開花蓮時，其中一人卻發現手機不見了，由於手機內存放了重要資料，還有這幾天來台旅遊的珍貴相片，急得他立即來到豐川派出所報案協尋。



警員蕭民輝得知後，除了安撫這名女遊客的情緒外，並耐心詢問他手機遺失經過，員警研判他的手機應該是一時大意，在搭計程車過程中掉了，員警於帶著這名陸籍遊客回到當初下車地點尋找，但無所獲。

▲找回遺失的手機還找回重要的資料及珍貴照片，陸籍女遊客與家人開心與員警及計程車駕駛合影留念。



隨後員警試著調閱路口監視器尋找，幸好當時該路段的計程車不多，員警5分鐘就過濾出所搭乘的計程車車號，並聯繫車行通知這名計程車駕駛，果然發現手機還留在車後座，這名熱心的駕駛也立即將手機親自送到派出所還給失主。



由於員警的積極，加上計程車駕駛的熱心，讓這群遠從北京來的遊客在半小時之內不但順利找回遺失的手機，還找回重要的資料及珍貴照片，遊客對警方熱心協助，不斷向員警致謝，還直稱台灣警察親切效率又高。



花蓮警分局表示，豐川派出所位於火車站前，地標明顯，因此受理遊客尋人、尋物及諮詢服務是員警的家常便飯，尤其許多外籍遊客，旅途中貴重物品在員警協助下失而復得，不但驚訝台灣民眾拾物不昧，同時對台灣警方的效率讚譽有加。