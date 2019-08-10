淡水男喊「借過」引擋道夫妻不爽　夫持西瓜刀恐嚇嗆聲

▲▼林男不滿陳男對妻子態度不好，指著陳男嗆聲。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

記者陳以昇／新北報導

日前新北市淡水區一名男子走出超商時，見一對夫妻橫停機車在店門口聊天擋住去路，男子不耐煩地向擋道的妻子要求借過，此舉竟引起丈夫不爽，直接從置物箱拿出一把西瓜刀，男子立刻拿手機蒐證，丈夫心虛將刀丟置機車腳踏板，警方獲報已通知丈夫到案說明，將依法偵辦。

7日下午2時許，陳姓男子到新北市淡水捷運站對面超商，走出時剛好遇到林姓男子（26歲）與妻子在店門口聊天，機車還橫停擋住出路，陳男向林妻說「借過」，可能語帶不耐煩引起林男不滿，朝他飆罵三字經，還從機車置物箱內拿出一把西瓜刀，意圖恐嚇。

▼林男將西瓜刀放背後。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

陳男見狀立即拿出手機錄影並揚言報警，林男看到手機先將西瓜刀藏到背後，回嗆「錄你媽啊，趕快去報警啊！」，陳男也不甘示弱，邊拍邊問「我們一般良民，你背後藏什麼，拿出來」，林男似乎心虛理虧，將刀拋至機車腳踏板，陳男感嘆說「怎麼淡水區有你這一種的，真的是」。警方獲報，將根據影片通知林姓男子到案說明，依社會秩序維護法裁處。

▼林男見手機錄影心虛將刀丟腳踏板 。（圖／翻攝自臉書細說淡水）