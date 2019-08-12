罷韓連署書上看20萬份！下一步向高市警申請2場「10萬人大遊行」

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄罷韓聲浪不間斷！罷韓團體預計在11月16日、12月21日大串聯，舉辦2場10萬人大遊行活動，Wecare高雄發起人尹立，與基進黨李雨蓁、民進黨高市議員簡煥宗12日到高巿府警察局遞件，高雄市警察局則表示，遊行遞件申請會根據集會遊行法來辦理，3天內以書面通知結果，但是否成行，仍有待高市府核准。

▲罷韓團體申請大遊行。（圖／記者賴君欣攝）

▲尹立說明大遊行路線。（圖／記者賴君欣攝）

Wecare高雄發起人尹立指出，自從韓國瑜上任後，在意見表達上受到很大的限制，包含先前公民割草申請場地四次受到阻撓，所以此次以Wecare大遊行、台灣基進、民進黨等團體一起向警察局遞件申請，預計在11月16日以及12月21日舉辦兩場規模超過10萬人的大遊行，遊行路線與去年Wecare高雄大遊行相同，因此去年可以沒理由今年不行。

尹立提到，集會遊行是公民合法的權利，但現在人民意見的表達受到這麼大的威脅，上一次就是出現在白色恐怖時期，希望韓國瑜別嘴巴說一套，做法又是另一套，尊重人民表達言論自由。他也提到目前罷韓連署書已經上看20萬份。

▲預計11月16日舉辦大遊行。（圖／記者賴君欣攝）

基進黨李雨蓁說，韓國瑜讓高雄從過去的民主聖地變成「寒天凍地」，走向過去威權時代，此次申請遊行是為了向韓國瑜挑戰，將是守護台灣民主和走向紅色威權價值的對決。

▲尹立等人到高雄市警察局遞交申請書，由市警局保安科受理。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市警局保安科也接下申請，表示受理後會依集會遊行法12條規定，在3日內書面通知負責人，只要資料完整、人數、日期符合規定，都會給予核准。

但尹力也擔心，警察局是依集會遊行法辦理，但遊行行經的路權是工務局養工處，雖然上禮拜五已經遞件，但相當擔心市府會想盡辦法和理由駁回，但若真的遭退回，會持續送件申請。