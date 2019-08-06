影／要公務員簽「不得連署罷免」遭酸　韓國瑜：下班假日完全沒問題

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大位，已經引起不少市民反彈，紛紛加入罷免行列，但現在高雄市政府傳出一份會議紀錄，以行政中立為由，要求每位公務員畫押「不得連署任何罷免之提議」，引發外界議論，韓國瑜6日受訪提到「下班時間假日，他們自己選擇自己的政治立場，完全沒問題，但是在執行公權力的時候，務必要遵守行政中立」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲公務員維持行政中立宣導會議紀錄，要求不得連署任何罷免之提議 。（圖／讀者提供）

從高雄市府流出的「公務員維持行政中立宣導會議紀錄」中，在7月29日下午4時，召開公務員維持行政中立宣導會議，會議中詢問每位與會公務員有無收到罷免連署書，並要求不得連署任何罷免之提議，以及勿於上班時間於個人臉書或公開之社團發表任何不當言論及違反行政中立之論述，下方還要求同仁畫押。

韓國瑜6日出席市政會議，他提到「我再三要求高市政府所有公務人員必須行政中立，下班時間假日，他們自己選擇自己的政治立場，完全沒問題，但是在執行公權力的時候，務必要遵守四個字行政中立，我已經在市政會議強烈要求」。

▲王淺秋表示目前還找不到公文是從哪局處流出來的。（圖／記者洪靖宜攝）

但這份公文到底是從何來？高市新聞局長王淺秋說「這份公文目前還找不到來源，對於公務人員要求就是上班不能從事政治行為，根據選罷法第77條規範不得成提議人，不是提議人其他政治行為是可以參與的，但不得在上班時間，希望大家行政中立，上班時間不得利用職務之便，下班時間的政治行為予以尊重」。

此份公文流出後，也引來不少批評，高雄市議員高閔琳就批「若要人不罷除非己莫為」，她說「如果韓市長高雄市長有認真在做、政績斐然不唬爛，又何必清查別人搞罷免？本末倒置！」。