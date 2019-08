富商「小本本」寫滿權貴荒淫紀錄…保命符擋不住死神　友曝：所有人鬆口氣

▲艾普斯坦握有神秘日記本作為護身符。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)10日在獄中自殺身亡,他生前涉嫌仲介未成年少女性交易,並且將他與所有麻吉的「友誼紀錄」,詳細地寫在一本日記中,知情人士向媒體表示,這是他的保命符。就在艾普斯坦自殺前不久,法院公開了一份長達1200頁的檔案,裡面詳細描述了艾普斯坦各種荒誕的紀錄,也讓他「自殺」或「被自殺」的謠言甚囂塵上。

根據《太陽報》與《鏡報》指出,艾普斯坦長期以來都有寫日記的習慣,裡面記錄著他與每個名人權貴的「友誼紀錄」。知情人士告訴記者,普斯坦的日記寫得非常的詳細,可以說是到了一絲不苟的地步,以防將來可以需要用到,「甚至還有一個前國會議員直說,艾普斯坦死了會有很多人鬆口氣,但其實這還沒有結束,這些人最好繼續屏息以待。」

▲艾普斯坦在紐約曼哈頓大都會看守所自殺。(圖/路透)

曼哈頓法院在8月9日公布一份長達1200頁的報告,包含前新墨西哥州州長、前美國駐聯合國大使李察遜(Bill Richardson)、避險基金富豪杜賓(Glenn Dubin)與英國安德魯王子(Prince Andrew)都被點名。根據一度淪為性奴的女子裘福利(Virginia Giuffre)證詞指出,還有許多「國際知名政要」牽連其中。

#royal Aug 11, 2019 - Queen Elizabeth II accompanied by Prince Andrew, The Duke of York and Prince Charles, The Prince of Wales with Camilla; attends a service at Crathie Kirk Church in Aberdeenshire pic.twitter.com/5NPHutLHX0