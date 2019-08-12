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自殺？被槍殺？老闆餵毒槍殺同志男友案撤銷發回

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▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲同志男友遭槍殺案，最高法院再度撤銷發回更審。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

富芮源公司負責人陳萬庭，不滿劉姓同志男友提分手，2016年間約出到摩鐵，先以毒品迷昏劉男，再持槍朝太陽穴射擊，殺害劉男。一二審均將陳男重判有期徒刑18年，更審改判17年。案經最高法院審理後，認為無法釐清到底是自殺還被槍殺，因此12日再度撤銷發回更審。

本案死者劉男與女友交往多年，2人多次分合。2014年間，劉男進入陳萬庭公司工作，2人竟發展成同志情侶，還在新莊租屋同居。後來劉男又與女友復合，女友探視劉男時，目擊2男竟一起洗澡，且裸睡的劉男身旁還有用過的保險套與潤滑液，女友暴怒，要求男友分手「搬出來」。

劉男因此向陳萬庭提分手，陳男不滿，2016年2月晚間，2人又相約投宿新北市中和區某汽車旅館，陳男先在飲料中加入安非他命、愷他命等多種毒品，等劉男昏迷後，再持槍近距離朝劉男太陽穴射擊，一槍斃命。陳男行兇後先打電話到櫃檯要求叫救護車，並將毒品、子彈藏匿後離開。警消獲報到場，發現子彈從劉男頭部左側射入，房內還有情趣用品，循線逮捕陳男。陳男遭提起公訴。

一審法院依殺人、槍砲等罪將陳男判刑18年，併科罰金6萬元，褫奪公權8年；另外吸毒部分判刑5月，得易科罰金。二審駁回上訴，維持原判。全案經受度撤銷發回後，高院更一審改判17年。陳男曾對記者強調，人不是他殺的，一定會上訴，但3次判決均認定他下藥迷昏死者後，對死者開槍，並營造自殺假象。

案件上訴最高法院，最高法院依照鑑定報告，認為死者於受槍擊時，是否因毒品而處於昏迷狀態，或係因意外，或自為，甚至他殺，都應詳盡調查；但原判決認定死者受槍擊時已無法自行舉槍擊發，卻未詳盡調查。另外鑑定報告也依照死者手上高速噴濺的血跡，認為死者可能被槍殺，也可能自行持槍擊發，但原判決卻只採用被槍殺為判決基礎，理由不備，因此撤銷原判決，發回高院更二審。
 

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關鍵字：法律,人權,同志,殺人,餵毒,槍殺,最高法院,更審,自殺,賠償,變心

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