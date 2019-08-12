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荒淫富商「單人房」內上吊…違反聯邦規定　獄警失職恐遭刑事起訴

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▲▼美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺體已經交由法醫鑑定。（圖／路透）

▲艾普斯坦遺體已經交由法醫鑑定。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

被控仲介未成年少女性交易的美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在獄中自殺身亡後，各界對如何在獄警的監視下自殺感到非常疑惑。紐約曼哈頓大都會看守所的消息人士透露，當時艾普斯坦的牢房並未受到監控，依照獄內協議，剛從自殺監視清單移出的犯人，不可以單獨被關在牢房，且若警衛沒有按照規定巡視，可能會被依刑事罪起訴。

艾普斯坦10日早上在牢房內上吊身亡，然而他上個月就曾被發現倒在地板上，陷入半昏迷狀態，他的獄友塔塔格里奧尼（Nicholas Tartaglione）緊急求救，才替他撿回一命。艾普斯坦出院後被轉移到監獄內的「自殺預防室」（Suicide Prevention Room），5天後就被排除在自殺監控名單外，並移往有額外安全措施、與其他監獄設施分開的特殊牢房（Special Housing Unit），獨自關押。

▲▼美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在牢房輕生。（圖／路透）

▲艾普斯坦在牢內自殺，獄警恐有失職。（圖／路透）

有名知情人士向CNN表示，依照獄內協議，剛從自殺監視清單移出的犯人，不可以單獨關押。聯邦拘留中心也規定，對於安置在特殊牢房的犯人，警衛除了每9分鐘必須巡視一次外，每30分鐘就需檢查一次犯人的狀態，若是犯人看起來睡著了，警衛仍需上前確認狀態。知情人士指出，若是警衛沒有按時檢查，甚至偽造文書的話，有可能面臨刑事起訴。

艾普斯坦的辯護律師團發出聲明指出，目前沒有辦法證實所有相關傳言，「沒有任何人應該死在監獄裡，我們相信檢察官辦公室和聯邦法警會徹底調查這場悲劇。」

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