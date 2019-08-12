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教授寄「24封電郵」不帶髒字狂飆：碩鼠！前、後系主任怒告　下場出爐

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講電話,手機,低頭族,傳訊息（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲阿傑傳郵件辱罵前系主任。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫stocksnap）

地方中心／高雄報導

南部一所國立大學的教授「阿傑」（化名），和前系主任有嫌隙，被指控曾經發電子郵件汙辱對方，「碩鼠」、「衣冠禽獸」等，而不只前系主任收到，就連校長、院長、多名教授等人，都收到他辱罵對方的郵件。不僅如此，阿傑還疑似對著新任系主任潑灑髒水，行徑相當誇張。

判決指出，阿傑因為和前系主任有過節，竟然在短短一個多月內，寄了24封電子郵件給校長、院長、多名教授，辱罵前系主任為「碩鼠」、「醜態百出的衣冠禽獸」，之後甚至還傳郵件怒罵新任系主任，「雙面人」、「瘋、吃大便、口出穢言、亂咬人？好臭！好噁心」，甚至還說對方說謊成性。

阿傑的行徑讓前後兩位系主任都忍無可忍，氣得一狀告上法院，而阿傑起先還辯稱，是因為針對可公評之事而做評論，而他也說自己當時潑灑的不是汙水，是清水，不過法官審酌他寄出的信件後認為，他的行徑已達人身攻擊，因此依公然侮辱罪判處拘役110日，得易科罰金11萬元。

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關鍵字：碩鼠,教授,系主任

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