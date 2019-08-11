PO文稱「新竹送肉粽」！網友鬼月嚇歪討論　里長急說明：只是一般法會啦

▲送煞儀式中，法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／記者陳以昇攝）



記者林昱萱／新竹報導

新竹有民眾傳出11日晚間9時到10時30分，在城北街跟中正路會有「送肉粽」的儀式，此事在臉書社團「新竹爆料公社」引發不少民眾討論。對此，文雅里的里長也緊急說明，只是一般法會，是網路謠傳，請大家不要恐慌。

有民眾11日早上在臉書發文表示，新竹文雅里有民眾過世，而家屬將於11日晚間請來法師「送肉粽」，因此特別提醒民眾要迴避，不過由於現在是農曆七月，較為敏感的特殊月份，引發了不少民眾討論。對此，文雅里里長朱毅特別澄清，已經與喪家確認過，只是舉辦一般的喪事法會，不會有送肉粽儀式，請大家不要驚慌。

傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。

早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。

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