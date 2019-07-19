色教授見正妹女碩生「要聽老師的話」　舔耳親嘴賠99999元「永久警愓」

▲教授對女學生性騷哀告，9萬9999元和解換得撤告。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

記者李忠憲／台中報導

碩士班李姓男教授見女學生小怡（化名）頗具姿色，利用討論論文時，對小怡說：「好學生就要聽老師的話！」接著對她環抱親唇舔耳。李男原不認罪，卻在被害人出庭後「回心轉意」要和解，女學生同意以諧音「久久久久久」的9萬9999元和解撤告，象徵要教授永久記得這教訓。

任職中部某大學健康產業管理學系的教授李姓男子，專門指導在職碩士班。2017年10月間，開刀出院不久的李男跟小怡在學校3樓研究室討論論文，小怡出於關心，詢問李男康復情況，李男竟「會錯意」，以為小怡對他有好感，先出口「好學生就要聽老師的話」等語，趁女學生不注意，先對她還抱親吻嘴唇。

小怡受到驚嚇，立刻將李男推開並說「教授你在幹嘛?這樣不好」等，李男竟再上前貼臉，還舔小怡的耳朵，嚇得她趕快跑出教室外，憤而控告李男性騷擾。

李男在檢方起訴後仍矢口否認犯行，法官傳被害人及證人出庭，描述事發當晚的情況，李男竟突然改口表示要和解。最後小怡同意以9萬9999元同意和解，並向法官提出撤告。

據了解，李姓教授已遭校方性平會審議認定性騷擾成立並解職。丟了教職的他，又賠了9萬9999元，應是女學生要他將此教訓記得久一點。

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