陸男「4瓶可樂+2包泡麵」狂游28公里！花15小時偷渡金門　曬超黑嘆：難生活

記者郭世賢／金門報導

日前才有3名大陸男子攜帶游泳圈，游泳偷渡來台，10日下午就又傳出另一名陸籍王姓男子，帶著4瓶可樂、2包泡麵，花了大約15個小時的時間游來台灣，而他被捕後也表示，是因為待在大陸難以生活，身上也沒有身分證件、護照，才會偷渡到金門。

▲陸男靠著4瓶可樂空罐游到金門。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金門岸巡隊表示，10日13時許於海哨前方500公尺海面疑似有不明物體載浮載沉，經巡邏組人員運用望遠鏡觀測海面，確認為一名不明可疑人士，並研判可能上岸地點，隨即展開部署埋伏。

到了13時10分左右，該名男子游近岸際，而岸巡人員隨即上前，要求男子出示身分，而經查驗後發現，該名男子為大陸籍，是從福建漳州港游了約28公里，花了15小時偷渡到金門，而過程中僅依靠4個寶特瓶，身上也只帶了2包泡麵。對此，王男表示，他在廈門是以撿破爛維生，因為難以生活，才會想要游泳偷渡到金門。

對此，王男因為未依合法程序入境，全案依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。另外，金門岸巡隊副隊長王榮忠表示，近期查獲多起陸籍偷渡案件，不乏涉險徒身泅渡至金門地區，海巡單位秉持維護國境安全之決心，絕不容不法分子藉機突破，再次呼籲不肖人士絕不要心存僥倖，同時亦請民眾若發現任何非法情事，可透過海巡「118」服務專線檢舉，以共同維護海上治安。

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