雙帥大戰！陽光型男吳怡農挑戰蔣萬安　昔主張恢復徵兵制

▲吳怡農、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

2020立委選舉，有消息傳出民進黨將推派前秘書長吳乃仁姪子吳怡農參選北市第三選區（中山、松山），挑戰該選區國民黨立委蔣萬安。值得一提的是，吳怡農照片一曝光，他亮眼的外型加上壯碩的身材，引起網友熱議，且過去曾投書主張恢復徵兵制，近來也成為討論。

吳怡農畢業於美國耶魯大學經濟系，曾在高盛集團管理公司擔任執行董事、負責亞洲投資業務，2013年離開金融業回國服役，選擇加入陸軍特戰部隊，退伍後進入國安會、行政院擔任幕僚，預計在2019年獲民進黨中執會徵召提名，參與2020立委選戰。

吳怡農長期從事國防政策研究、評論與報導，陸軍特戰部隊出身的他，曾投書媒體主張恢復徵兵制，他指出重建義務役的重要性，「如果台灣希望被當作一個正常的國家，我們的行為就必須像一個國家，對自己的安全負責，必須推動改革、重視訓練、並重建義務役。」

對於此次出征台北市第三選區立委，吳怡農於臉書表示，台北市的這幾個選區對民進黨是非常艱困的，但是艱難的仗還是要打，對黨、對自己，都是必須面對的挑戰，「若獲得黨的徵召，我希望讓選民看到一個可以代表大家共同利益的新世代；一個沒有包袱、有話會說、願意面對問題的人」。

吳怡農強調，他希望善用從事國際財經的十年經驗，以及回台灣在國安領域的政策工作，在立法院投入國家安全的議題，包括軍事國防與經濟發展，國會的角色很重要，除了監督，更要催促政府變革，帶動社會前進。

吳怡農也透過臉書感謝大家對他的支持，他表示，現階段他仍在努力爭取台北市立委選區的提名，溝通持續進行中，佔據了大部分時間，團隊也還未形成，因此大家的留言、私訊及來電回覆得非常慢，還請大家多多包涵，待徵召程序結束，無論結果如何，他將樂意參與各種節目與討論，非常感謝各位前輩給他介紹自己的機會，「再次謝謝大家的支持」。

值得一提的是，吳怡農陽光、斯文的外型，意外引起網友熱烈討論，臉書雖然只有少少幾張照片，但從中還是能看出他藏在白色襯衫下的壯碩身材，讓網友直呼，「那個手臂...啊嘶～～～」、「長得帥就先投了啦」、「去街坊拜票，跟地方媽媽握手，這個手臂有機會翻轉深藍」