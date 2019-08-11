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女兒考上成大…爸爸自爆「自傳我寫的」　教育部一查秒改口：記憶有誤

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▲▼大學多元入學爆爭議，教育部公布調查結果。（圖／教育部提供）

▲女兒考上成功大學，爸爸自爆「自傳我寫的」。（圖／教育部提供）

記者趙蔡州／綜合報導

大學招生委員會聯合會7月召開會議時，有一名陳姓家長代表在會議上爆料，當初他的女兒準備考成大時，女兒的自傳是他幫忙寫的，自傳事後還被列為備審資料範本；另外還有一名大學老師也被爆料，審查學生時會看家長的社經背景。消息曝光後引發外界質疑入學的公平性，教育部11日公布調查結果及家長聲明。

根據了解，大學招生委員會聯合會於7月12日召開諮詢會議，其中一名陳姓家長代表在會議上脫口爆料，自己的女兒目前正在就讀成功大學，當初「她（女兒）的自傳是我寫的」，而且自傳被拿回高中輔導室後，還被選為學弟妹參考的範本之一。消息曝光後引發外界譁然。

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▲▼大學多元入學爆爭議，教育部公布調查結果。（圖／教育部提供）
▲陳姓家長表示：「7月12日當天，由於記憶有誤，發生口誤……。」（圖／教育部提供）

教育部知情後立刻要求學校展開調查，同時也邀集招聯會代表、大學代表、高中代表等組成調查小組，針對爭議事項進行訪查。教育部11日公布調查結果，經查陳姓家長的女兒並非今學年度入學的學生，進一步調閱該學生的入學資料後也發現，書審成績為後1/4並沒有相當高分，顯見該生非依書審而獲得錄取。

教育部審閱資料後認為，該學生的書審內容為一般敘述，並沒有觀察到有他人撰寫或其他特別之處，後續因為學生的面試表現良好才備取進入成大就讀，加上該學生多年來在校學習適應良好、各方面表現不錯，應為成大經過嚴謹甄試審查程序的成功選才案件。

教育部11日也曝光了陳姓家長寄給成大的聲明，內容顯示「7月12日當天，由於記憶有誤，發生口誤，經確認自傳是我女兒自己寫的，我只是審視內容提供意見」。

▲▼大學多元入學爆爭議，教育部公布調查結果。（圖／教育部提供）

▲教育部11日公布調查結果及家長聲明。（圖／教育部提供）

教育部重申，個別家長、教師代表不應以無端指控，抹煞學校與招生系所老師的努力，影響校譽部分將請學校妥善改進並進行必要處置。他們也請招聯會會同各大學，研議成立協調訪視相關機制，若各大學未來遇有重大招生爭議事件，可以針對甄選品質、相關爭議案件進行了解，消弭社會大眾疑慮。

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關鍵字：教育部,多元入學,成功大學,成大

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