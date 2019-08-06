成大以學術論壇追思前校長黃煌煇　表彰教研成就及產學合作佳績

▲成大前校長黃煌煇完成追思禮拜，圓滿向大家告別，成大將以學術論壇追思表彰教研成就及產學合作佳績。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



成大前校長黃煌煇，7月26日清晨4時許辭世，黃煌煇家人秉持其簡約樸實的性格，婉辭成大校方及各界治喪協助，於8月6日依照黃煌煇遺願完成追思禮拜，圓滿向大家告別。



成大指出，黃煌煇前校長是國際知名水利專家，從教學研究到行政，無不熱情付出，認真扮演好每個階段角色，與全體成大人一起累積成大持續向前躍進的歷史，雖已勞息歸主，然而，他留下的足跡鮮明，曾經的身影也永遠令人懷念。



黃煌煇前校長個性豪邁、談笑風生，認真打造快樂優質的校園環境，成大師生及員工回想他的領導風格多是快樂情景，他的秘書表示，「不分階級或親疏，遇到問題，黃煌煇前校長總是會先耐心傾聽再給予指示，常常擔心給屬下太多壓力，多次感受到這種貼心與親切、一視同仁的待人接物風格，因此只要接觸過黃煌煇前校長的人莫不自然而然的親近他。」



前教育部部長黃榮村曾以木桶的「桶箍」形容黃煌煇前校長，「他就是有辦法將學校各團隊、各層級人物兜在一起合作，發揮加乘的力道，促成成大更好的發展。」



黃煌煇前校長重視大學教學任務，也不忘大學的另一功能「發揮研究能量，為國家社會經濟產業做更大的貢獻。」他積極推動產學合作，2013年泰晤士報公布世界大學產學合作排名，成大產學效益100分（以平均每位老師來自企業研究經費佔比為指標），與約翰霍普金斯、杜克等名校併列世界第一。成大優異的產學合作績效，是黃煌煇前校長自認4年校長任期中最感欣慰的事情之一。



中央研究院院士李羅權說，想到黃煌煇校長就想到成大水工所，30年前水工所就在推動產學合作，做的計畫都對社會有影響力，「現在社會都在談學術研究要對社會有影響力，黃校長30年前就在做了。」



黃煌煇前校長長期從事海洋波浪研究，是世界非線性動力學的先驅，擔任校長之前，自1981年起前後長達30年兼任成大水工試驗所所長，1991年代更在安南校區興建了當年數一數二的平面造波水池及斷面造波水槽等試驗場，也因此成大水工所得以承接許多重要的計畫案，包括台電核能與火力發電廠出水口之研究及試驗，改良核三廠抽水系統、彰化濱海工業區、雲林離島工業區之台塑六輕與麥寮深水港之研究調查及試驗等。在黃煌煇的領導下，水工所從不到10名研究員發展至百餘人，規模壯大。



樸實、認真的黃煌煇前校長曾經告訴學生，「每個人都有理想，但在人生過程中，不同階段必須思考下階段想做什麼，這就是理想。」「想做什麼最重要，不是為別人做，然後在各階段，扮演好最好角色，在任何時間都在做自己，這樣一來，相信每個階段都能達到，這樣才能過著最快樂的人生。」對照黃煌煇傑出、豐富多彩的人生，他對學生所說的，正是其一生實踐的最佳寫照。



擁有無數榮耀的黃煌煇，曾獲行政院國家科學委員會傑出研究獎、中華民國力學學會會士、行政院傑出科技貢獻獎、李國鼎科技講座榮譽學者、宇泰海洋科技講座、美國太平洋海洋科學與技術協會服務獎、科學與工程名人錄、中華民國傑出工程教授、斐陶斐榮譽學會會員、亞洲知識管理學院榮譽院士。美國土木工程師學會（ASCE）所屬之海岸、海洋、港口與航海工程師學院授予「海岸工程卓越領導學者」。



農家子弟出身的黃煌煇前校長很能體會讀書帶來翻轉人生的機會。常以俗諺「一命、二運、三風水、四積陰德、五讀書」，提醒學生讀書的重要。雖然讀書排第五，但前四項都不是人為可以掌握，唯有讀書才是個人可以努力，進而改變人生的最佳方法。



為了讓弱勢學生可以無後顧之憂求學，黃煌煇發起「安心就學濟助方案」，募款建立一個永續基金，期待受助的學生學成工作穩定後回饋給基金，讓善款與愛心持續循環，方案至今持續運作。有學生透露，在方案支助下，終於可以不用擔心生活所需，用心致力課業，還能參加社團，拓展人際。也有學生說，因為安心就學濟助方案的協助，得以繼續留在成大攻讀碩士、博士。黃煌煇即將卸任校長之際，受助的學生發起寫卡片致謝活動，A4、B4尺寸的大卡片，密密麻麻寫滿了感激的話語。



為尊重黃煌煇及家屬不打擾各界的心意，成大將以系列性學術論壇的形式紀念黃煌煇前校長，包括11月21至22日由海洋工程學會與成大工學院水利及海洋工程學系聯合舉辦的「第四十一屆海洋工程研討會」，將於議程中安排半天專屬的「黃煌煇紀念論壇」，以追思紀念黃前校長一生的傑出成就及其豐富多彩的歲月點滴。同時成大水工所與成大工學院水利及海洋工程學系將共同規劃，在2020年特別舉辦紀念黃煌煇前校長國際論壇及學術研討會，與海內外專業人士共同分享也緬懷黃煌煇的學術成就及產學合作佳績。



黃煌煇前校長生在台南，長在台南，從1966年進入成大就讀，雖然獲得到日本東京大學深造的機會，但他選擇留在成大，一路完成博士學位，之後更進入成大擔任教職，從水工所所長到副校長，再成為校長，是成大有史以來第一位全方位成大出品的校長，人生發展與成大密不可分，一言一行也都透露出對成大的深刻情感。黃煌煇曾以榕園的榕樹精神期勉學生，「榕樹的根札得很緊，樹蔭很大，表示它的基礎堅固，而且能夠照顧別人，提供蔭涼讓後人乘涼，榕園是成大最好的景點，希望每個學生有空多來走走。你們離開成大校園以後，永遠都會想回來。」