影／不滿學校教愛滋病！家長到教育部前怒吼：潘文忠下台

記者許展溢／台北報導

安定力量主席孫繼正被控散布性平教育不實謠言，被警方移送，日前法院裁定不罰。教育部長潘文忠3日在臉書上表示無法認同，將請分局提抗告。孫繼正今（7日）和幾位家長到教育部前抗議，怒批教育部非但不認錯，還要讓不當的性平教材進入校園流竄，大吼要求潘忠政出面公開辯論並下台。

▲孫繼正認為教育部造成社會家長恐慌，潘文忠是否要辭職下台。（圖／記者許展溢攝）

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孫繼正今天質疑，教育部不去深究教育現場有許多不當個案、團體、內容和教材等連結都進到了學校，卻去打壓指出問題的人，現在潘文忠非但不認錯，還要求警方繼續上訴，希望教育部藉這機會全盤進行檢視，還給師生乾淨的校園，這是家長們的心聲，且社會需要溝通，若有道理就講清楚、明白。

▲家長質疑為何要讓小孩在國小階段就接收愛滋病觀念。（圖／記者許展溢攝）

有家長問在國小教男男、女女性交很妥當？如果很妥當潘文忠就說出來，不要打太極，且108課綱9月就要開始，希望教育部在這之前好好交代清楚，接下來要實施的教育有無不當個案，要清楚的指出來家長的擔心的內容要怎麼解決，讓大家安心。

▲幾位家長說，很多家長對性平教材不當內容發出聲音，教育部卻一再忽視。（圖／記者許展溢攝）

這位家長也說，很多家長對性平教材不當內容發出聲音，教育部卻一再忽視，國家竟選擇將性平教育融入所有領域跟科目。自己的小孩在中年級時，有一天回到家跟她說得愛滋病也沒關係，很訝異為什麼會說出這種話？一問之下，原來是老師說得愛滋病的人，壽命長度跟一般人差不多，都有藥可醫，但這仍是一項非常嚴重疾病，會破壞免疫力，質疑為何要讓小孩在這麼小就接收這樣的觀念，實在很懷疑教育部是否跟家長們的立場相同與否？

▲家長們要求潘文忠出面辯論。（圖／記者許展溢攝）

孫繼正說，潘文忠稱「性平教育絕對不會教學生肛交、多P、用藥，性平教育目的在於讓學生保護自己。」但是這幾年來政府大力推動不適齡的同志教育，不遵守11案公投結果，造成社會家長恐慌，教育走到這樣的狀況，潘文忠是否要辭職下台。家長們最後在教育部前怒吼，要潘文忠別太過份，並希望出面和大家辯論，同時藉此機會通盤進行檢視，還給學生、家長、老師一個乾淨的校園。

教育部回應，教育部有責任導正視聽，並捍衛每一個現場專業教育工作者的努力與尊嚴，再次慎重澄清教育現場並無散布謠言者所述不當的性別平等教育內容。且性別平等教育議題，不應該淪為政治操作，進而散布謠言及抹黑事實，影響社會秩序。教育部也說，已函請新北市政府警察局汐止分局於期限內提出抗告，以正視聽。