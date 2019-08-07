北醫招生簡章印台北101　補教師：吸引學生搶就讀…分數超越成大醫學





▲108學年大學入學分發放榜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年大學入學分發放榜，得勝者文教輔導師劉駿豪認為，會影響各校系分數的，除了校系的「牛肉」（系所教學內容）外，校方宣傳方式也是一個很大的關鍵，他以台北醫學大學醫學系為例，今年北醫醫學系、牙醫系均超越成大醫學，這是少見的現象，他認為，北醫近年積極招生，連招生簡章也將台北101印製上去，這也是吸引學生報考的原因。

針對今年的第三類組分數來分析，劉駿豪說明，北醫醫學系超越成大醫學系這是很特別的狀況，他認為，除了跟地緣關係有相當大的影響力外，他也認為，北醫宣傳相當積極努力，有清楚的介紹給考生正確的資訊。

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▲北醫招生簡章 。（圖／台北醫學大學提供）

另外，劉駿豪也提到交大材料系今年是首次擠進第二類組前10名，他認為與該系有開設「台積電學程」有關，該學程指出，大學時能讓學生修習半導體領域先進製程相關課程，進入業界後提早上手，並優先安排至台積電實習，畢業後保證正職面試機會。獲得錄取的同學能擁有非常「有感」的薪資差異，讓新鮮人初入職場就能領先其他同學。更直指，該學程畢業後起薪較高，若碩士在台積電工作7年後，總薪資將多約200萬元。





▲108學年大學入學分發放榜。（圖／記者李毓康攝）

劉駿豪認為，這樣的宣傳方式相當吸引學生，但也表示該校的認真招生，這相對也相提高該科系錄取分數。至於北醫招生簡章也提到，該校位於台灣、台北市信義都心，鄰近全球知名的台北101大樓。也盼望北醫能與台北101相輔相成，成為國際具有知名度的醫學大學。

