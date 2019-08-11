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一開降10℃？印度超狂「稻草冷氣」　售價千元…原理曝光了

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記者王致凱／綜合報導

全球氣候變遷讓天氣越來越極端，例如南亞次大陸的印度，就面臨極端熱浪威脅，光是今年夏天德里就已經出現過逼近攝氏50度的高溫，多人熱死。印度人均所得並不高，負擔不起冷氣機的民眾，大多會選擇另一種「消暑神器」因此大賣。據說，光靠「稻草」就能讓室溫降低10度左右。

這種被暱稱為「稻草冷氣機」的機器，原理其實與空調機無關，而是一種類似水冷扇的電器，運作方式簡單，先在機箱的3面裝上稻草、木屑板等吸水材質，並由水泵將水箱中的水抽出，讓稻草板維持濕潤狀態，再透過正面的風扇抽風，使空氣先通過濕稻草板吹出，利用蒸發冷卻原理（evaporative cooling）製造涼風，達到降低室溫的效果。

這種機器在印度多被稱為「蒸發冷卻機」（evaporative cooler），或是是如swamp cooler、desert cooler、wet air cooler等各種名稱。一般而言，其降溫能力大多在攝氏3至5度左右，但也有商家宣稱，自家產品甚至能降溫達10度。

▲▼印度流行的「稻草冷氣」，實際上原理類似水冷扇。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度流行的「稻草冷氣」，實際上原理類似水冷扇，透過蒸發冷卻效應達到降溫目的。（圖／達志影像／美聯社）

此外，由於稻草或木屑長期使用後容易滋生霉菌，因此印度人多使用另一種稱為「香根草」的草本植物代替，好處是能遮蓋機器長期潮濕產生的異味。事實上，印度自古以來，就有使用香根草製作的編織物替室內降溫的傳統。

這種簡易「冷氣」的優點顯而易見，例如售價低廉、製造簡單，在市場大約只要幾千元盧比（新台幣1元約合2.2印度盧比）就能買到，加上且其耗電量非常小，非常適合用在電力供應不穩定的地區，因此在印度農村地區頗受歡迎。

然而，這類機器也並非全無缺點，不僅冷房效果無法和真正的冷氣相比，且機器運作時會增加空氣濕度，水箱內的積水也可能滋生病媒蚊，進而造成登革熱傳染。德里居民阿羅拉（Aditya Arora）就向阿聯酋媒體The National表示，德里人通常從4月中開始使用「稻草冷氣」，但最多只能吹倒6月或7月，因為接下來的雨季來臨後，稻草冷氣會使室內潮濕到令人難受。

The National報導指出，直到1990年代以前，這種涼風扇都還是幫助印度中產階級民眾度過夏季的最主要方式，但隨著近年印度經濟逐漸成長，越來越多人消費得起真正的冷氣機，也使得內裝稻草的涼風扇漸漸在城市中式微，成為老印度人心中的回憶。

阿羅拉已經將自家的涼風扇換成空調冷氣機，他也十分滿意冷氣的效果，但有時仍會懷念香根草吹出的氣味。他說，「我想，這就是一種懷舊的感覺，是我童年的氣味。」

▼工人正在組裝一台「稻草冷氣」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度流行的「稻草冷氣」，實際上原理類似水冷扇。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：印度,稻草冷氣

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