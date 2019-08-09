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印度鎮壓喀什米爾逮捕500人　示威者遭警追逐跳河喪命

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▲▼喀什米爾衝突。（圖／路透）

▲印度廢除喀什米爾特殊地位，居民上街示威。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

印度5日廢除多數居民為穆斯林的喀什米爾所享有的特殊地位，使得當地爆發大規模示威活動，印度安全部隊已經在當地逮捕超過500人，甚至還有示威者遭到警察追逐跳河喪命。印度總理莫迪（Narendra Modi）8日則表示，查謨-喀什米爾（Jammu and Kashmir）及拉達克（Ladakh）地區長期處於自治狀態，變相成為恐怖主義的溫床，因此才會做出這歷史性的決定。

印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）5日簽署行政命令，將賦予查謨（或譯查摩）與喀什米爾（Jammu and Kashmir）長期以來的半自治特殊地位的《憲法第370條》廢除，直接畫為聯邦行政區，並在宣布的同時，宣布喀什米爾有恐怖攻擊情報，立刻頒布緊急命令，大動作派萬名兵力進入該地區，並要求印度教徒與觀光客離開、切斷電信網路、無限期停班課、限制居民出入，甚至軟禁了當地政治領袖。

▲▼喀什米爾衝突。（圖／路透）

▲印度派出上萬名兵力進駐喀什米爾。（圖／路透）

儘管當局已於4日凌晨開始實施宵禁，試圖阻止動盪局勢，喀什米爾夏季首都斯利那加（Srinagar）仍持續傳出零星示威抗議，一位不願具名警官表示，一名年輕示威者在遭警方追逐後，跳入吉魯姆河（Jhelum River）死亡。

印度與巴基斯坦1947年協定分治後，巴基斯坦派兵攻占希望保持獨立、同為人民多數信仰伊斯蘭教的喀什米爾，但是當時統治喀什米爾、信仰印度教的大君（國王）辛赫（Hari Singh）則逃往印度求助。

為獲得印度協助，辛赫同意喀什米爾併入印度，印巴因而各自宣稱擁有整個喀什米爾主權，並導致3次印巴戰爭中就有兩次跟喀什米爾有關。印巴目前各占領一部分喀什米爾，爭端持續至今，也讓克什米爾成為南亞的火藥庫。

印度在辛赫同意克什米爾併入後出兵克什米爾，擊敗巴基斯坦軍隊，雙方在聯合國1948年介入調停下停火，隔年確認停火線，印度於是在所控制3/5的喀什米爾土地上設置查謨與喀什米爾省管轄。

印度控制的喀什米爾分為3個部分，以穆斯林居多數的喀什米爾山谷，以印度教徒居多的查謨，還有以佛教徒居多的拉達克。

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關鍵字：印度,喀什米爾,巴基斯坦

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