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巴基斯坦聲援克什米爾！　印不爽警告：任何人想入侵「我們都會消滅他」

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▲▼ 印度廢除憲法第370條之後，克什米爾居民向印度軍方丟擲石子。（圖／路透）

▲ 印度廢除憲法第370條之後，克什米爾居民向印度軍方丟擲石子。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

印度因近日廢除憲法第370條喀什米爾特殊地位的條文，造成與巴基斯坦關係緊張，印度陸軍中將9日表示，只要任何試圖搗亂的人「我們都會消滅他」。

據Zee News報導，印度內政部長沙阿（Amit Shah）在9日宣布，總統決定廢除憲法第370條後，巴基斯坦政治領導層和軍隊不斷發表威脅印度的相關言論。在此背景下，專門負責克什米爾地區軍事行動的「齊納爾軍」（Chinar Corps）指揮官狄隆（K.J.S. Dhillon）中將於同日受訪時表示，「巴基斯坦和軍隊一直在擾亂山谷中的和平，我相信他們會繼續這麼做。」

▼  「齊納爾軍」（Chinar Corps）印度指揮官狄隆（K.J.S. Dhillon） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 專門負責克什米爾地區軍事行動的「齊納爾軍」（Chinar Corps）印度指揮官狄隆（K.J.S. Dhillon） 。（圖／達志影像／美聯社）

他說，「最近這些聲明，已經公開威脅到山谷中的部分事件。儘管我們會好好的管理好這些事件，但只要任何人試圖破壞山谷內的和平，我們都會消滅他。」

針對巴國指控印度軍隊上周在克什米爾控制地區分界線上，使用集束炸彈（cluster bombs）一事，狄隆表示這一切都是「巴國的宣傳活動」，沒有發生過這種事情。同時，他再次警告，如果巴基斯坦軍隊違反停火協議，印方將會「全力以赴回擊他們」。

另外，印度和巴國於7月30日才發生砲擊衝突事件，狄隆回應，當天巴基斯坦無故使用高射砲（air defence guns）和大砲，基於巴國先違反停火協議，印方在保留回擊的權利下，才會對砲擊發生地作出回應。

▼ 印度喀什米爾衝突，街頭一片狼藉，軍人持槍巡視。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度喀什米爾衝突。（圖／達志影像／美聯社）

針對有多篇報導指出，巴基斯坦正逐漸滲透當地一事。狄隆表示，現在所有的營區、發射台都充滿恐怖分子，這是因為巴基斯坦在當中提供火力掩護，並引導他們進入該地區提供協助。

近期印度和巴基斯坦關係緊張，上周，印度才成功擊退巴國邊境行動小組（Border Action Team）入侵，並殺死7至8位小組成員。然而，當印方要求巴國領回遺體時，後者卻拒絕這麼做。

印度軍隊除了維持當地安全與和平之外，狄隆表示，軍人們還到當地村莊，幫助村民使用手機和衛星電話和親人通話，提供治療和免費藥物，並進一步送他們至別的地區治療。他說，「山谷完全處於和平氛圍，沒有必要恐慌，但基於保護村民的安全下，仍會有一定的限制。」

在印度廢除憲法第370條以後，巴基斯坦已經正式驅逐印度駐巴基斯坦的高級專員，同時召回巴國駐印度高級專員，據悉，上述的高級官員都屬於大使級外交官。另外，巴基斯坦也中斷與印度的雙邊交易，並決定於近期內安排檢討會議，向聯合國及安全理事會匯報現況，並於14日巴國獨立日當天，聲援克什米爾地區居民「爭取自決權利」。

★圖片為版權照片，由路透、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：印度,巴基斯坦,克什米爾,狄隆,K.J.S. Dhillon

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