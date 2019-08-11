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利奇馬過境路樹倒塌　龍潭警排除路障民眾比讚

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▲利奇馬過境路樹倒塌，龍潭警排除路障維護用路安全。（圖／龍潭警分局提供）

▲利奇馬過境路樹倒塌，龍潭警排除路障維護用路安全。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

利奇馬過境強勁風勢，造成桃園龍潭區中豐路部份路段土石崩落、路旁山坡大樹傾斜斷裂倒至路面，龍潭警分局高平派出所員警11日執行巡邏勤務發現，立即封鎖該段道路，實施交通管制；員警並在通報相關道路管理單位尚未到場前，做鋸斷倒塌路樹、清理路障等前置處理，令居民直呼警察執勤，實在很辛苦！

龍潭警分局指出，該局高平派出所所長盧冠仁、巡佐蕭漢祥及警員卓光煜等人，11日執行巡邏勤務，經龍潭區重要道路中豐路部份路段，發現土石崩落及路旁山坡大樹傾斜斷裂倒至路面，一度造成該路段交通中斷，員警立即封鎖該段道路，實施交通管制。▲利奇馬過境路樹倒塌，龍潭警排除路障維護用路安全。（圖／龍潭警分局提供）

▲封鎖該段道路，實施交通管制。（圖／龍潭警分局提供）

由於11日適逢例假日，該道路為通往新竹縣的主要道路，再加上鄰近小人國、六福村遊樂區及石門水庫風景區，道路車流量較大，員警不敢大意，所長盧冠仁立即指派員警於現場擺起交通錐警戒及交通管制。▲利奇馬過境路樹倒塌，龍潭警排除路障維護用路安全。（圖／龍潭警分局提供）

▲桃園龍潭區中豐路部份路段土石崩落、路旁山坡大樹傾斜斷裂倒至路面。（圖／龍潭警分局提供）

在通報相關道路管理單位尚未到場前，盧所長隨即向附近居民商借電動鏈鋸，在現場由巡佐蕭漢祥偕同操作鏈鋸，鋸斷倒地的巨大樹幹，再偕同警員們合力搬運清理路面上樹幹樹枝，以及清掃散落的土石，以維護用路人安全。讓在一旁的住戶及經過的民眾豎起大拇指，向現場員警比出讚的手勢！

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關鍵字：利奇馬,路樹倒塌,龍潭警

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