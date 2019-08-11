利奇馬颱風釀32死16失聯！　消防員全身濕「坐路邊腳泡水中」吞包子

▲利奇馬颱風重創大陸各處，安徽宣城也被淹。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

受利奇馬颱風影響，大陸多地發佈暴雨紅色預警，災情相當慘重，目前已造成32死16人失聯。蘇州一名小鮮肉消防員因為救災沒空吃飯，連頭髮都是濕的，隨意坐在路邊，腳還泡在水中吃著包子，影片讓網友感動轉發。

據了解，蘇州市消防救援支隊太倉大隊消防員吉侯牛培從10日下午3時許出動，換了3個地點排除積水，到了晚上才終於有空，隨意坐在馬路上「就地晚餐」，拍影片的人詢問他「這是帶出來第幾個包子？」吉侯牛培邊吃邊笑著說「第11個」，敬業精神讓許多大陸人感動。

▲利奇馬颱風重創大陸各處，消防員、電力人員都在自己崗位上，緊急進行搶救工作。（圖／翻攝自微博）

▲蘇州消防員連夜清除積水。（圖／翻攝自央視）

根據央視報導，浙江省防指消息指出，截止到11日13時30分 ，颱風已造成浙江32人死亡，16人失聯。具體如下，永嘉縣岩坦鎮山早村23死9失聯，樂清6死，臨安區島石鎮銀坑村3死4失聯，臨海市東塍鎮王加山村 3失聯。

臨海靈江暴發80年一遇洪水，10日晚間20時出現洪峰水位10.98米，超保證水位4.28米，排在有實測資料以來的第一位。造成臨海市區出現嚴重水災。台州消防救援支隊調派指戰員109人、舟艇18艘，浙江省消防救援總隊調集指戰員200人、舟艇71艘等全力增援臨海市搶險救災工作，搶救疏散被困人員1063人。

目前利奇馬已離開浙江，進入江蘇，當地部分道路、社區淹水，消防員緊急救援。據山東省氣象部門預計，「利奇馬」將以每小時30公里左右的速度向偏北方向移動，今（11）日傍晚前後在青島附近登陸。

根據《中國天氣網》，目前山東境內各級氣象部門已拉響暴雨紅色預警55個！包含青島、泰安、濟甯、東營、濱州、濰坊、臨沂、濟南、淄博、棗莊、日照等多個地級市。未來24小時，濟南南部、淄博大部、泰安大部、濰坊西南部、濟寧東部、棗莊大部、臨沂大部、日照、煙臺、威海、青島東北部及南部沿海降雨引發地質災害的可能性大。

▲利奇馬颱風在安徽造成災情，消防員進行搶救工作。（圖／翻攝自微博／宣城消防）

▲電力人員緊急進行搶修工作。（圖／翻攝自微博）