影／利奇馬雨襲安徽　「黃色激流」 淹路面民眾爬屋頂脫困

記者馬叔安／綜合報導

利奇馬颱風在大陸地區造成的影響持續擴大，除了登陸地點浙江，鄰近的安徽也傳出災情，包括宣城寧國部分地區山洪爆發，村莊被淹沒，部分群眾被困，至11日早上8點，當地消防在洪水中實施救援32起，出動警力231人次，搶救、疏散被困群眾300餘人。

▲利奇馬颱風在安徽造成災情。（圖／翻攝自微博／宣城消防）

在曝光的影片中可以看到，當地的路面被黃濁的水流淹沒，深度將近一層樓，而且許多地區的水流湍急，民眾必須在屋頂間進行移動，也有人動用推土機來運輸群眾。

根據安徽省宣城市消防救援支隊官方微博「宣城消防」，宣城市大部分地區普降大到暴雨，全市22個站點降雨量超過200毫米。10號下午2點半，受強降雨影響，安徽宣城寧國市南極鄉衛生院有多人被困，經過消防救援人員往返多次的救援，10名被困人員最終被轉移至安全地帶。

▲利奇馬颱風在安徽造成災情。（圖／翻攝自微博／宣城消防）

據宣城市委政府，截至11日6點，宣城全市受災人口52198人，緊急轉移安置10005人；農作物受災面積2188.26公頃；倒塌房屋27戶74間，一般損壞農房54戶79間，全市直接經濟損失人民幣4956.4萬元。

根據中國天氣網，利奇馬颱風已經在大陸造成至少28人罹難，預計將在11日傍晚之後於山東附近再次登陸，浙江中北部、上海、江蘇、山東中東部、安徽東部等地10日出現暴雨或大暴雨，今晨江蘇東北部、安徽東北部、山東北部及渤海南部出現8至10級陣風，山東青島、泰安局地陣風12級。