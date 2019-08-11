影／利奇馬爆比人高洪水！山東句月湖亭被沖走「瞬間被吞噬」剩渣

記者劉亭／綜合報導

利奇馬颱風在大陸肆虐，目前已造成32死16人失聯，預計傍晚再於山東登陸。但目前已對山東造成影響，濰坊彌河上游11日突發大水，臨朐句月湖涼亭被捲入洪水中瞬間被洪水「吞噬」消失，畫面相當驚悚。

根據《人民日報》報導，受到利奇馬颱風影響，山東臨朐24小時降水量破全年達到338mm，破全年單日紀錄。影片中可見，河水相當猛烈，浪高甚至比人還高，而句月湖涼亭被大水沖走之後，瞬間在水中垮掉，所幸無人傷亡。

▲山東爆發大水，月湖亭被沖入水中後瞬間散掉。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

看了影片之後，許多網友紛紛留言，「自然災害太恐怖了，希望天佑中國」、「房子沒了可以重建，人一定要平安無事」、「終於有權威媒體注意到我們臨朐了。其實我們比壽光差不多更嚴重了」、「真嚇人啊，這滾滾而來的洪水，人要是掉進去了真的就沒了命噢，希望你們都安好啊」、「臨朐是濰坊降水量最大的地方，小城閉塞，也不如壽光等地出名，但是受災程度可能比他們都嚴重，真正的暴風雨還沒來，一定要挺住，平安」。

跟據《山東氣象局》消息，颱風「利奇馬」將於11日傍晚到夜間在青島至日照沿海一帶登陸。山東多城市11日白天將有暴雨或大暴雨。山東當地已發佈地質災害氣象風險預警。



