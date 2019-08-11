利奇馬肆虐28死！臨海全市淹沒　古城千人受困「超歷史大洪水」

記者劉亭／綜合報導

利奇馬颱風與台灣擦身而過之後直奔大陸，釀成嚴重災情。利奇馬10日淩晨1時45分左右於浙江溫嶺沿海登陸，浙江臨海全市被淹，大量洪水湧入，救援行動進行中。浙江臨海市防汛指揮部10日晚間發佈緊急通知，可能發生「超歷史性大洪水」，提醒市民遠離低窪水淹地區。

▲受利奇馬颱風影響，臨海古城被淹了。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，利奇馬登陸時中心附近最大風力達16級（52米/秒，超強颱風級），並且帶來強烈風雨。受其影響，台州市第一大水系靈江流域發生流域性洪水，始豐溪沙段站、靈江西門站都出現超歷史最高洪水位。

大量洪水已沒過臨海望江門大橋橋面，大量湧入城內，臨海老城城門失守，地處靈江之畔的臨海古城被淹，臨海市多地出現嚴重洪澇災害，有逾千人受困。臨海公安緊急徵用衝鋒舟進行救援，大量網友轉發響應，救援行動徹夜進行。

臨海市人民政府防汛防旱指揮部消息表示，至10日15時因靈江水流湍急，洪水衝進台州府城牆內，導致臨海老城區積水1.5米左右。至11日早晨臨海防汛部門已向當地居民短信推送：經水文站觀測，靈江潮水位已在緩慢下降，請大家不要恐慌、保持鎮靜，注意確保人身安全。

超強颱風利奇馬襲來在各處造成嚴重災情，目前已造成417萬人受災，101萬人緊急轉移，28人遇難、20人失聯，超過300趟列車停運，多地超300餘萬用戶停電。大陸中央氣象局持續發佈黃色預警，預計利奇馬以每小時25-30公里的速度向偏北方向移動，穿過江蘇後入黃海西部海域，今天傍晚到夜間在山東日照到海陽一帶沿海再次登陸。

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