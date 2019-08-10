陸客不來每年少賺640億！　學者8招救觀光：政府動作要快

▲陸客限縮每年將影響160萬人次、640億產值。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

中國大陸從8月開始停發陸客來台簽證（G簽），後續更傳出各省團客都有配額限制，勢必衝擊台灣旅遊業。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，陸客限縮每年將影響160萬人次、640億產值，觀光業將出現無薪假、裁員，航空公司更會減班停航，建議8種策略擴大整體旅遊市場，政府手腳要快。

黃正聰指出，107年陸客住房佔全國12%，若人數由每月22.5萬減為6萬，旅館會減少8%住房率，多數旅館會由小賺變成小虧。他估算，陸客減少的住房量為16萬成上12月再乘上6夜，最後得出每夜損失1152萬人，若全由擴大國旅補助填補，需要57億，但仍不確定旅客是增加，或者只是旅遊時間轉移。

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▲靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰。（圖／本人提供）

「陸客9月就大減了，政府動作要快！」黃正聰說，最好的因應策略是以入境擴大整體市場，國旅就災區缺口重點支持為輔，但新市場開拓需要2至3月才會見成效，必須要提早因應。陸客限縮將重擊台灣旅宿業，他說，限縮之外，大陸媒體發布不宜遊台訊息，許多團招不成，以團客為主的旅行社、飯店、餐廳、遊覽車、購物店將面臨無薪假或裁員；航空公司則減班、停航，轉移到新南向；大陸組團社包機位銷售不掉，只好放棄團客市場。

若要達到觀光局訂定一年1200萬來台人次的目標。黃正聰估算，2019年來台總人數以去年1106萬為基底，再加上今年增加4.4萬名陸客，以及58萬非陸客，加總起來才1169萬，必須再加上40萬的因應策略，才能達到原本的設立目標。

日韓貿易戰引客：韓國去日本旅客人次約750萬、日本到韓國250萬人，因為日韓貿易戰，日韓真正開始影響已經有11條航線，未來3個月減了30%，只要抓其中5%（約50萬人）來台灣，利用機會盤擴大入境市場，政府應該利用機會宣傳台灣觀光。

香港動亂引客：香港有千萬旅客（不含大陸／台灣），但受到反送中局勢動盪影響，要到香港遊玩的旅客也會有所顧慮，只要3%轉遊香港，預計能增加30萬人。

日幣、泰幣升值：日本、泰國遊客來台灣玩就會覺得物價便宜，此時適合出遊，原本3萬才能買的物品，現在2萬7就能買到，觀光局行銷能從這個角度切入，宣傳「旅遊台灣正是時候」，網路行銷是比較好的工具，因為網路從廣告到下單的效率較高。

東南亞行銷已增為 6 億，新市場增加航班是必然：大陸市場將會減班，可轉移至韓國、泰國、馬來西亞/印尼。

越南、印尼免簽：自從越南發生集體脫逃事件，政府控管變得相當嚴格，過去組團社只要偷跑超過50個就除名，相當於200人只要偷跑1個就會被除名。發展觀光是在國安的前提下，但業界反應，旅客來自越南三大城市：胡志明、河內、峴港，相對是較沒有問題的，這些旅客都是越南人裡面最有錢的，但又碰到一個問題，就是護照上面不會註記居住地，政府機關應該要考量如何認證。

列新加坡為觀宏先進國：曾獲新加坡簽證者可免簽，東協、印度、中東適用，預期能增加30萬人次。

全面線上簽證 eVISA：搭配落地簽免費，簽證初審：委託專業審查機構。

擴大邀請親友訪台：擴大邀請親友訪台，留學生難得來台灣，請教育部協辦，一個人可以補助2000元，學校幫忙做認證，可以帶動40萬的觀光客。