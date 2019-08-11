出國旅遊買對旅平險有3大撇步　從出門到回家通通有保障

▲正值暑假海外旅遊潮，民眾投保旅遊平安險有3大撇步，保險公司建議，投保期間要從家裡出發就開始投保，一直持續到回到家的時間。（圖／記者陳涵茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

暑假期間是國人海外旅遊高峰，但也不時傳出因水土不服拉肚子或因不小心滑倒等造成的意外，台灣人壽提醒，民眾想玩得盡興，投保旅平險要注意3大面向，包括保障範圍是否涵蓋旅遊全程、保障額度是否足夠、加強海外意外及醫療險規劃。

根據觀光局2009至2018年近10年統計，台灣民眾出國人次從814萬上升至1,664萬人次，成長了1倍多，加上廉價航空航線增加後，出國更簡易，20至29歲年輕族群出國成長率超過123%，顯見國人出國旅遊風氣及習慣逐年上升，且年齡層更有下降的趨勢，絲毫不受景氣影響。另據台灣人壽統計，第2季投保旅平險的總保費，也較第1季成長了6%。

▲旅遊平安險投保管道比一比，3大投保方式適合對象大不同。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

不少人以為信用卡刷旅費送的旅平險就足夠，但多數信用卡送的旅平險只在搭乘大眾運輸工具時才有保障，並非旅遊全程，且通常也不包含海外突發疾病醫療險的保障，建議投保期間要從家裡出發就開始投保，一直持續到回到家的時間。

至於保障額度，常有人以為跟團旅行社有投保就夠了，但旅行社代為投保的額度通常不高，且沒有疾病醫療，常在需要時發現保障不足；此外，因在海外沒有健保身份，醫療費用高昂，尤其是歐美國家醫療費用更是高得嚇人，建議要加強海外醫療的保障，藉由花少少的錢來轉移可能產生的風險。